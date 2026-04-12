Rezultate alegeri Ungaria. Primele reacţii: Nicușor Dan spune că mesajul ungurilor a fost clar și puternic

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a transmis că "inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară".

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a anunțat că a discutat cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa în Ungaria, subliniind că Franța salută participarea democratică și atașamentul poporului ungar față de valorile Uniunii Europene.

Pedro Sanchez

Pedro Sanchez a declarat că Europa și valorile europene au câștigat, felicitând cetățenii Ungariei pentru "alegeri istorice" și exprimându-și dorința de a colabora cu Peter Magyar pentru un viitor mai bun al Europei.

Roberta Metsola

Roberta Metsola l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria și a subliniat că locul Ungariei este în inima Europei.

Nicușor Dan

Nicușor Dan l-a felicitat pe Peter Magyar și partidul Tisza pentru victoria "istorică", afirmând că poporul ungar a transmis un mesaj clar și exprimându-și dorința de a construi un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog și valori europene comune.

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni l-a felicitat pe Peter Magyar pentru victoria electorală și i-a urat succes, mulțumindu-i totodată lui Viktor Orbán pentru colaborarea din ultimii ani și subliniind că Italia și Ungaria vor continua să colaboreze în spirit de prietenie și în interes comun la nivel european și internațional.









Știre în curs...





