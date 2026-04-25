DCNews Stiri VIDEO / Imagini rare cu ciute și cerbi în Parcul Natural Apuseni
Data actualizării: 19:16 25 Apr 2026 | Data publicării: 19:15 25 Apr 2026

VIDEO / Imagini rare cu ciute și cerbi în Parcul Natural Apuseni
Autor: Andrei Itu

ciute apuseni Ciute și cerbi în Parcul Natural Apuseni / Captură Facebook Parcul Natural Apuseni

Un grup de ciute și cerbi a fost surprins în Munții Apuseni.

Un cârd de ciute și cerbi a fost filmat recent în Parcul Natural Apuseni. Dispozitivele, amplasate de reprezentanții Parcului Natural Apuseni, au înregistrat momente spectaculoase cu animalele sălbatice.

În clipul postat pe o rețea socială de se poate observa cum animalele se joacă și aleargă în căutarea primelor fire de iarbă apărute în această primăvară.

Video

Parcul Natural Apuseni administrează zeci de arii protejate, inclusiv situri Natura 2000 și rezervații naturale, evidențiază Romsilva

"RNP Romsilva – Administratia Parcului Natural Apuseni R.A. administrează aria naturala protejată de interes național Parcul Natural Apuseni împreună cu trei arii naturale protejate de interes comunitar denumite situri Natura 2000 (ROSAC 0002 Apuseni, ROSPA 0081 Munții Apuseni – Vlădeasa, ROSAC 0016 Buteasa) si 55 de arii naturale protejate de interes național de mici dimensiuni (rezervații si monumente ale naturii) incluse in Parcul Natural Apuseni", conform descrierii clipului postat pe Facebooj de Parcul Național Apuseni.

