Fructe care înșală, povești absurde și milioane de vizualizări. Noul trend AI care a luat-o razna pe TikTok/VIDEO
Data actualizării: 21:18 24 Mar 2026 | Data publicării: 21:13 24 Mar 2026

Fructe care înșală, povești absurde și milioane de vizualizări. Noul trend AI care a luat-o razna pe TikTok/VIDEO
Autor: Dana Mihai

Un nou val de conținut "brainrot" a invadat internetul, unde videoclipuri generate cu inteligență artificială prezintă situații absurde cu fructe, legume, obiecte precum căști sau telefoane, ba chiar și lucruri din viața de zi cu zi pe care le eliminăm... i-au lăsat pe mulți fără cuvinte.

În ultima lună, videoclipurile de pe TikTok au devenit extrem de populare în online. Acestea prezintă adesea fructe antropomorfizate (care se comportă ca oamenii) și își înșală partenerii, de obicei cu fructe mai mari.

Primul videoclip a arătat o "femeie-căpșună" care începe o relație cu șeful ei, o vânătă, iar mai târziu aduce pe lume un copil care nu seamănă deloc cu soțul ei care era un bărbat-căpșună.

@healthy.ai01 #cheatingfruits #aistory #aifruits ♬ original sound - Healthy.AI

Un fenomen viral, fără prea mult sens

Videoclipurile nu sunt neapărat cea mai impresionantă sau utilă utilizare a inteligenței artificiale, dar au cucerit rapid internetul și s-au răspândit pe rețelele sociale ca focul. Clipurile au strâns milioane de vizualizări, iar unul dintre ele a depășit singur 26 de milioane de vizualizări.

Videoclipurile au devenit din ce în ce mai absurde, prezentând situații tot mai exagerate cu "fructe infidele", inclusiv unul în care o femeie-căpșună își aruncă pur și simplu copilul-căpșună de pe un iaht. Unele clipuri pot părea și rasiste, însă nu este clar dacă aceasta este intenția creatorilor sau doar rezultatul conținutului generat de AI.

"Insula Iubirii" a fructelor AI

Trendul a mers atât de departe încât unii utilizatori au creat chiar și o adevărată "Insula Iubirii” a fructelor AI "Fruit Lovers Island", iar ideile din aceste clipuri sunt, de multe ori, de nedescris. Cu toate acestea, astfel de videoclipuri ajung rapid la milioane de vizualizări.

