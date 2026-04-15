Imagini virale la Budapesta. Viktor Orban i-a făcut o fază de zile mari lui Peter Magyar: Cinema absolut! / video

Premierul în exercițiu al Ungariei, Viktor Orban, l-a ignorat, miercuri, pe câștigătorul alegerilor parlamentare din weekend, Peter Magyar.
În timp ce se afla pe terasa din fața biroului președintelui Ungariei alături de șeful statului, Tamás Sulyok, Peter Magyar l-a observat pe terasa alăturată pe Viktor Orban, care părea că citește niște hârtii.
Viitorul premier al Ungariei s-a uitat către Viktor Orban, însă acesta l-a ignorat complet și a rămas concentrat pe hârtiile pe le studia, moment în care Peter Magyar a exclamat: „Teatru absolut!“
Într-o postare ironică pe rețeaua X care însoțește videoclipul, utilizatorul Zoltán se întreabă dacă Viktor Orbán este atât de ocupat să-și citească discursul de adio, un cotidian sportiv sau comentariile lui Trump din timpul nopții, care păreau să-l laude pe Peter Magyar.
Președintele Sulyok s-a întâlnit și cu premierul demisionar, Viktor Orbán, și cu liderul partidului de extremă dreapta Patria Noastră, László Toroczkai.
???????? A élet a legnagyobb rendező. Miközben a köztársasági elnök épp megmutatta a hivatalát, ahonnan hamarosan távozni fog, a leköszönő miniszterelnökre lettem figyelmes a szomszéd terszon.— Zoltán (@csorike1520) April 15, 2026
Szerinted mit olvas Orbán Viktor?
a) a búcsúbeszédét
b) a Nemzeti Sportot
c) Donald Trump… pic.twitter.com/m70UUIGKCZ
de Anca Murgoci
