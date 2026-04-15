Imagini virale la Budapesta. Viktor Orban i-a făcut o fază de zile mari lui Peter Magyar: Cinema absolut! / video

În timp ce se afla pe terasa din fața biroului președintelui Ungariei alături de șeful statului, Tamás Sulyok, Peter Magyar l-a observat pe terasa alăturată pe Viktor Orban, care părea că citește niște hârtii.

Viitorul premier al Ungariei s-a uitat către Viktor Orban, însă acesta l-a ignorat complet și a rămas concentrat pe hârtiile pe le studia, moment în care Peter Magyar a exclamat: „Teatru absolut!“

Într-o postare ironică pe rețeaua X care însoțește videoclipul, utilizatorul Zoltán se întreabă dacă Viktor Orbán este atât de ocupat să-și citească discursul de adio, un cotidian sportiv sau comentariile lui Trump din timpul nopții, care păreau să-l laude pe Peter Magyar.

Președintele Sulyok s-a întâlnit și cu premierul demisionar, Viktor Orbán, și cu liderul partidului de extremă dreapta Patria Noastră, László Toroczkai.

