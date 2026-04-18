Volodimir Zelenski, sfidat de Regele Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei / video viral

Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a fost însoțit de o delegație guvernamentală, iar Volodimir Zelenski i-a mulțumit pentru sprijinul acordat poporului ucrainean, potrivit Odessa Journal.

„Suedia se numără într-adevăr printre primii cinci mari donatori în ceea ce privește sprijinul pentru Forțele noastre Armate și populația noastră. Suedia a aprobat un sprijin de 4 miliarde de euro. Acesta este un sprijin foarte semnificativ pentru noi, pentru apărarea noastră și pentru rezistența Forțelor Armate ale Ucrainei”, a remarcat președintele.

Regele Suediei a subliniat că Ucraina este o țară de importanță majoră pentru Europa și că sprijinul public pentru ucraineni în cadrul societății suedeze este foarte puternic.

CITEȘTE ȘI - Ucraina ridică restricțiile de călătorie în Ungaria după alegeri

Volodimir Zelenski a subliniat separat discuțiile cu Suedia privind consolidarea viitoarei Forțe Aeriene a Ucrainei, inclusiv Gripen.

Volodimir Zelenski a subliniat că Ucraina este interesată de un parteneriat pe termen lung, reciproc avantajos, care va consolida capacitățile de apărare atât ale Ucrainei, cât și ale Suediei.

Un moment a lăsat însă loc de controverse. Atunci când Carl al XVI-lea Gustaf al Suediei a coborât din mașină și a fost întâmpinat de președintele Ucrainei, suveranul a evitat să-i strângă mâna lui Volodimir Zelenski și l-a lăsat pe acesta cu brațul întins. Incidentul a stârnit dezbateri aprinse în mediul online, iar imaginile s-au viralizat pe X și TikTok.