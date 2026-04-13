Ucraina ridică restricțiile de călătorie în Ungaria după alegeri

"În contextul încheierii campaniei electorale de ieri din Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe anulează recomandarea anterioară prin care cetățenii erau sfătuiți să evite deplasările în Ungaria. Această campanie, care din păcate a fost marcată de manipulări legate de Ucraina, s-a încheiat. În consecință, riscurile sporite de provocări care au dus la aceste restricții s-au diminuat", se arată în comunicat, potrivit Ukrinform.

Kievul mizează pe normalizarea relațiilor

Sybiha a adăugat că ministerul se așteaptă ca rezultatele alegerilor să ducă la normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria și că Ucraina este pregătită să lucreze în acest sens.

"Alegerea făcută de poporul ungar a demonstrat dorința acestuia de a trăi în pace, securitate și prosperitate într-o Ungarie cu adevărat independentă, parte a unei Europe unite și libere, nu într-o zonă de influență a Moscovei... Alegerea ungurilor a marcat și înfrângerea politicilor de șantaj și a propagandei anti-ucrainene", se mai arată în mesaj.

Urmează dialog și reconstrucția încrederii

Potrivit lui Sybiha, urmează o perioadă de muncă atentă și pragmatică pentru identificarea unor puncte comune, refacerea respectului reciproc și implementarea intereselor comune.

"Vom lucra pentru restabilirea relațiilor de bună vecinătate în interesul ambelor țări și al Europei în ansamblu", a subliniat ministrul.

Potrivit informațiilor, alegerile parlamentare din Ungaria au avut loc pe 12 aprilie, iar conform rezultatelor preliminare, politicianul din opoziție Péter Magyar și partidul său Tisza au câștigat scrutinul.