Ucraina ridică restricțiile de călătorie în Ungaria după alegeri
Data actualizării: 10:39 13 Apr 2026 | Data publicării: 10:38 13 Apr 2026

Ucraina ridică restricțiile de călătorie în Ungaria după alegeri
Autor: Dana Mihai

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @chormail

Anunțul a fost făcut de ministrul de Externe, Andrii Sybiha, pe Facebook.

"În contextul încheierii campaniei electorale de ieri din Ungaria, Ministerul Afacerilor Externe anulează recomandarea anterioară prin care cetățenii erau sfătuiți să evite deplasările în Ungaria. Această campanie, care din păcate a fost marcată de manipulări legate de Ucraina, s-a încheiat. În consecință, riscurile sporite de provocări care au dus la aceste restricții s-au diminuat", se arată în comunicat, potrivit Ukrinform.

Kievul mizează pe normalizarea relațiilor

Sybiha a adăugat că ministerul se așteaptă ca rezultatele alegerilor să ducă la normalizarea relațiilor dintre Ucraina și Ungaria și că Ucraina este pregătită să lucreze în acest sens.

"Alegerea făcută de poporul ungar a demonstrat dorința acestuia de a trăi în pace, securitate și prosperitate într-o Ungarie cu adevărat independentă, parte a unei Europe unite și libere, nu într-o zonă de influență a Moscovei... Alegerea ungurilor a marcat și înfrângerea politicilor de șantaj și a propagandei anti-ucrainene", se mai arată în mesaj.

Citește și: Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcări ale armistiţiului de Paşte

Urmează dialog și reconstrucția încrederii

Potrivit lui Sybiha, urmează o perioadă de muncă atentă și pragmatică pentru identificarea unor puncte comune, refacerea respectului reciproc și implementarea intereselor comune.

"Vom lucra pentru restabilirea relațiilor de bună vecinătate în interesul ambelor țări și al Europei în ansamblu", a subliniat ministrul.

Potrivit informațiilor, alegerile parlamentare din Ungaria au avut loc pe 12 aprilie, iar conform rezultatelor preliminare, politicianul din opoziție Péter Magyar și partidul său Tisza au câștigat scrutinul.

Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
China, prima reacție după victoria lui Peter Magyar în Ungaria
Publicat acum 20 minute
Peter Magyar dormea cu portretul lui Viktor Orban deasupra capului: Momentul în care a rupt o tradiție veche de 14 ani / video viral
Publicat acum 36 minute
Accident feroviar în Timiș: Un șofer a fost grav rănit după impactul cu un tren
Publicat acum 51 minute
Ministrul Sănătății merge în Statele Unite pentru întâlniri de importanță strategică
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Explozie într-un apartament din Constanța. Un bărbat de 78 de ani a fost rănit
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 30 minute
Prima reacție de la Moscova după eșecul lui Viktor Orban
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România
Publicat acum 5 ore si 38 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 45. Trump face anunțul care poate schimba totul în Iran
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Horoscop 13 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 43 minute
BANCUL ZILEI: Replica soției după căsătorie
 
orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close