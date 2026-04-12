Ucraina și Rusia se acuză reciproc de încălcări ale armistiţiului de Paşte

Armata ucraineană a acuzat duminică forţele ruse că au încălcat armistiţiul de Paşte, intrat în vigoare cu o zi înainte, de 2.299 de ori de-a lungul frontului de peste 1.200 de kilometri din Ucraina, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Până la ora 7:00 fuseseră înregistrate 2.299 de încălcări ale armistiţiului: 28 de atacuri inamice, 479 de bombardamente de artilerie, 747 de atacuri cu drone de atac şi 1.045 de atacuri cu drone FPV, a declarat Statul Major General ucrainean într-un raport publicat pe Facebook.

"Nu au existat atacuri cu rachete, atacuri cu bombe ghidate sau atacuri cu drone de tip Shahed", a adăugat acesta.

Tot duminică, armata rusă a acuzat forţele ucrainene de încălcarea armistiţiului intrat în vigoare cu o zi înainte pe linia frontului din Ucraina de 1.971 de ori.

"Un total de 1.971 de încălcări ale armistiţiului de către unităţi ale forţelor armate ucrainene au fost înregistrate" între orele 16:00 (13:00 GMT) din 11 aprilie şi 08:00 (5:00 GMT) din 12 aprilie, a declarat ministrul rus al apărării pentru agenţia de ştiri TASS.