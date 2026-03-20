Jeffrey Epstein, filmat în Florida la volanul unei decapotabile? S-a aflat misterul din spatele imaginilor care au făcut furori pe Internet / video viral
Data actualizării: 08:24 20 Mar 2026 | Data publicării: 08:22 20 Mar 2026

Jeffrey Epstein, filmat în Florida la volanul unei decapotabile? S-a aflat misterul din spatele imaginilor care au făcut furori pe Internet / video viral
Autor: Ioan-Radu Gava

barbat care seamana cu jeffrey epstein Foto: Captură X

...Un bărbat din Florida care a devenit viral pentru asemănarea sa izbitoare cu Jeffrey Epstein a vorbit pentru prima dară despre adevărata sa identitate.

Un videoclip viralizat în mediul online săptămâna trecută arăta un bărbat cu șapcă în timp ce conducea pe o autostradă din Florida într-o decapotabilă. Bărbatul care l-a filmat a precizat că în imagini ar fi chiar celebrul Jeffrey Epstein.

„Epstein e în viață. Epstein e în viață!”, se preciza în videoclipul care a făcut înconjurul Internetului.

Totuși, ieri s-a demonstrat că nu este vorba despre adevăratul Epstein, ci de un american care seamănă izbitor de mult cu acesta. Bărbatul a postat un videoclip în mediul online în care dezminte acuzațiile.

„Salut tuturor, sunt Palm Beach Pete”, spune bărbatul într-un videoclip postat pe Internet. 

CITEȘTE ȘI                 -               Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în Maroc în 2019, cu o zi înainte să fie arestat

„Un tip m-a filmat la întâmplare în timp ce conduceam pe I-95, fără să știu. Ulterior am devenit viral”, precizează Palm Beach Pete în videoclip.

„Deci, nu ești Jeffrey Epstein?”, îl întreabă cineva.

„Nu sunt Jeffrey Epstein. Sunt Palm Beach Pete”, a răspuns el. 

Jeffrey Epstein a murit în închisoare, în Manhattan, în 2019, autoritățile spunând că s-a sinucis. El a revenit în atenția presei în ultimele luni, după ce Departamentul de Justiție a publicat imagini și documente din dosarul său.

