Avertisment de la vârful BNR: Cursul leu - euro intră într-o perioadă de turbulențe. Se așteaptă răspunsuri clare

Cursul de schimb leu-euro ar putea înregistra variaţii în ambele direcţii în perioada următoare, afirmă Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR. Mai mult, tensiunile pot continua până când vom avea răspunsuri clare despre stabilitatea politică şi financiară a României, a afirmat joi purtătorul de cuvânt al Băncii Naţionale a României, Dan Suciu.

„Tensiunile pot continua”. Piețele așteaptă răspunsuri clare de la clasa politică, spune Dan Suciu (BNR)

"Este o perioadă de instabilitate, ea se simte de pieţe, e o perioadă tulbure. Sunt multe răspunsuri pe care pieţele le aşteaptă din partea situaţiei politice şi financiare din România. În perioada următoare probabil vom asista la variaţii ale cursului, probabil în ambele direcţii, dar până când nu avem nişte răspunsuri clare în ceea ce priveşte stabilitatea politică-financiară a României, tensiunile pot continua.

Este o situaţie prin care trecem, încercăm să o gestionăm la Banca Naţională cu toate resursele şi armele pe care le avem la dispoziţie, dar trebuie să înţelegem că răspunsurile sunt în altă parte, nu sunt la Banca Naţională, pentru liniştirea pieţelor", a declarat Dan Suciu, prezent la simpozionul de educaţie financiară cu tema "Financial literacy to support security, independence and inclusion".

Dan Suciu (BNR), despre scenariul 6 lei un euro

Dan Suciu a fost întrebat de jurnalişti dacă există posibilitatea să se ajungă la un curs ridicat, de 6 lei pentru un euro.

"Noi nu avansăm cifre, nici niveluri. Trebuie să găsim un optim pentru situaţia dată, ţinând cont de toate resursele pe care le avem şi de toate constrângerile în care operăm, cele legate de, cum spuneam, găsirea unui răspuns la întrebarea legată de guvernare şi de stabilitatea financiară. Daţi-mi voie să nu mai fac alte comentarii, e o situaţie în care orice cuvânt poate fi interpretat pe pieţe, aşa că suntem cu toţii, până la urmă, în aceeaşi barcă în care ne dorim un curs cât mai rezonabil", a spus Dan Suciu, conform Agerpres.

Banca Naţională a României a organizat joi simpozionul de educaţie financiară cu tema "Financial literacy to support security, independence and inclusion".

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociaţia Română a Băncilor şi Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, în marja întâlnirii semestriale a Reţelei Internaţionale pentru Educaţie Financiară a OCDE.