Schimbare de putere la Budapesta? Istoricul Marius Diaconescu, circumspect: Au mai fost astfel de filme regizate în viața politică din Ungaria

”Desprę alegerile din Ungaria, pe scurt:

1) Ungurii au votat împotriva corupției din jurul lui Viktor Orbán, care le-a afectat direct viața, de la spitale sau școli slab finanțate sau cu fonduri deturnate la instituții publice în care acoperișul este găurit și, fiindcă nu sunt alocați bani pentru reparațiile curente, trebuie să pui o găleată în mijlocul încăperii pentru a colecta apa de ploaie.

2) Îmbogățiții lui Viktor Orbán se vor replia rapid, nu vor fi mari procese de corupție în Ungaria sub guvernul P. Magyar. Nu există nici tradiție în condamnarea marilor corupți, nu au nici instituții juridice neutre, fără loialiști față de V. Orbán sau oamenii de afaceri din jurul său.

3) Péter Magyar va beneficia direct de relaxarea finanțărilor venite de la Bruxelles pentru Ungaria, dar nu va pierde prețul preferențial la gaze rusești. Va juca la două capete, pentru că nu e atât de prost să șteargă cu buretele relațiile construite de Viktor Orban și Peter Szijjártó cu Moscova.

4) România pierde imagine la Bruxelles și posibile finanțări europene, pentru că nu mai poate poza în băiatul bun în antiteză cu băiatul rău, Ungaria lui V. Orban.

5) Péter Magyar nu va renunța la condiționarea votului pentru Ucraina de acordarea unor drepturi suplimentare minorității maghiare, respectiv de asigurarea livrărilor de produse petroliere rusești prin conducta Drujba. Va schimba doar discursul, esența va fi aceeași ca pe timpul lui V. Orbán.

6) Viktor Orbán își va radicaliza discursul naționalist, va fi chiar încurajat ca să limiteze ascensiunea partidului extremist de dreapta, ce a intrat în Parlament cu vreo 6 deputați, un număr fără niciun impact politic în acest moment. Din opoziție, V. Orbán va ataca nu doar UE, dar în special Ucraina și România. Sunt curios cum va fi reformatată Școala de vară de la Băile Tușnad fără Viktor Orbán premier al Ungariei!

7) Hunor Kelemen va rămâne în fruntea UDMR, chiar dacă l-a susținut deschis pe V. Orban, pentru că astfel răspundea preferințelor politice ale ungurilor din România. El este un factor de echilibru în relația cu partidele din România, asigură o oarecare stabilitate în formarea majorității guvernamentale, iar o schimbare a sa ar aduce în fruntea UDMR lupi tineri radicali, care ar putea agita spiritele extremiste.

8) Peste câțiva ani vom putea să analizăm dacă această schimbare de putere de azi este reală sau doar regizată. Viktor Orbán este uzat, era nevoie de o schimbare în viața politică din Ungaria. În plus, relațiile cu UE sunt într-un impas prea mare, care afectează finanțările europene, care nu pot fi deblocate fără retragerea lui V. Orbán. În istoria Ungariei între 1867-1945 au mai fost astfel de filme regizate în viața politică.

9) Probabil că singurul sacrificat în viața politică va fi Szijjártó Péter, ministrul de externe din timpul guvernării lui V. Orbán, altfel nu se explică concentrarea tunurilor media pe el în ultimele săptămâni, pentru că de multă vreme erau cunoscute relațiile sale cu Lavrov. Deși cel puțin două idei ar putea fi preluate de la el: (1) ministerul afacerilor externe și al comerțului exterior, așa cum a fost până acum în Ungaria, asigură o eficiență maximă pentru atragerea investițiilor străine; (2) politica externă a unei țări mici nu se face doar dintr-un birou din clădirea guvernului, ci prin vizite și întâlniri directe în țările unde ai interese majore. Iar Péter Szijjártó a dormit mai mult în avion sau în deplasări externe decât acasă în perioada în care a fost ministru de externe”, scrie Marius Diaconescu, pe pagina sa de Facebook.