Crin Antonescu acuză conducerea "Ciucu-Bolojan" că vrea să şteargă trecutul partidului: Istoria PNL e făcută de propaganda zilei

Crin Antonescu a lansat, duminică, un atac dur la adresa actualei conduceri a Partidului Naţional Liberal, îndreptând tirul acuzaţiilor către Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu.

Fostul preşedinte al PNL, făcând referire la evenimentul de marcare a 151 de ani de existenţă ai Partidului Naţional Liberal, acuză „conducerea Ciucu-Bolojan” că vrea să şteargă cu buretele istoria cu bune şi mai puţin bune a partidului să să îl transforme într-o formaţiune reinventată de „conducerea Ciucu-Bolojan”.

“Nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale). (…) Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar ‘mizeria’ asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face ‘modernizare’ și ‘reformă’ în România”, transmite Crin Antonescu.

Întrebări cheie pentru Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu

Crin Antonescu lansează două întrebări pentru cei doi actuali lideri ai PNL. În prima îi întreabă pe cei doi unde au fost “când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?”. În cea de-a doua, îl întreabă pe Ilie Bolojan de ce nu se retrage de din politică, dacă “PNL a fost ‘breloc’ până la această ‘revoluție’, adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu)”.

“Să înțeleg că rămâneai să conduci „brelocul” dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?”, întreabă, retoric, Crin Antonescu.