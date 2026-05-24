€ 5.2488
|
$ 4.5231
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2488
|
$ 4.5231
 
DCNews Politica Crin Antonescu acuză conducerea "Ciucu-Bolojan" că vrea să şteargă trecutul partidului: Istoria PNL e făcută de propaganda zilei
Data publicării: 24 Mai 2026

Crin Antonescu acuză conducerea "Ciucu-Bolojan" că vrea să şteargă trecutul partidului: Istoria PNL e făcută de propaganda zilei
Autor: Mihai Ciobanu

crin antonescu Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Crin Antonescu a criticat dur actuala conducere a PNL, acuzându-i pe Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu că încearcă să rescrie istoria partidului şi să transforme formaţiunea într-un proiect politic construit exclusiv în jurul noii conduceri.

Crin Antonescu a lansat, duminică, un atac dur la adresa actualei conduceri a Partidului Naţional Liberal, îndreptând tirul acuzaţiilor către Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu. 

Fostul preşedinte al PNL, făcând referire la evenimentul de marcare a 151 de ani de existenţă ai Partidului Naţional Liberal, acuză „conducerea Ciucu-Bolojan” că vrea să şteargă cu buretele istoria  cu bune şi mai puţin bune a partidului să să îl transforme într-o formaţiune reinventată de „conducerea Ciucu-Bolojan”.

“Nu contează că acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale). (…) Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar ‘mizeria’ asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face ‘modernizare’ și ‘reformă’ în România”, transmite Crin Antonescu.

Întrebări cheie pentru Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu

Crin Antonescu lansează două întrebări pentru cei doi actuali lideri ai PNL. În prima îi întreabă pe cei doi unde au fost “când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?”. În cea de-a doua, îl întreabă pe Ilie Bolojan de ce nu se retrage de din politică, dacă “PNL a fost ‘breloc’ până la această ‘revoluție’, adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu)”. 

“Să înțeleg că rămâneai să conduci „brelocul” dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?”, întreabă, retoric, Crin Antonescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

crin antonescu
pnl
ciprian ciucu
ilie bolojan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (2)

Nelu Hiuhiu   •   24 Mai 2026   •   17:25

L-au scos si pe asta de la naftalina ,miroase rau .

Nelu Hiuhiu   •   24 Mai 2026   •   17:24

L-au scos la inaintare ,atat pe el cat si pe Basescu ,toata ziua sunt la RTV si Ant 3.

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Satul care a uimit internetul. Toți cei peste 5.000 de locuitori trăiesc pe o singură stradă
Publicat acum 6 minute
Mugur Isărescu premier? Răspunsul lui Bogdan Chirieac
Publicat acum 21 minute
Misiune istorică lansată de China. Un astronaut va petrece pentru prima dată un an întreg în spațiu
Publicat acum 30 minute
Tânăr de 18 ani, mort în accident. Alți doi, de 18 și 19 ani, au scăpat cu viață
Publicat acum 36 minute
Zodia vizată de astre în săptămâna 25-31 mai. „Gestionarea stresului e prioritate” - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 43 minute
Românii care au emigrat în Italia pleacă acum spre alte ţări. Motivele, similare cu cele de la plecarea din Româniua
Publicat acum 11 ore si 14 minute
Negocieri SUA-Iran. Trump anunţă că blocada rămâne până la semnarea unui acord
Publicat acum 12 ore si 56 minute
BANCUL ZILEI: Promisiunile băiețelului...
Publicat acum 5 ore si 19 minute
Frază cheie în ”Strategia europeană pentru SMR-uri”, explicație pentru poziția lui Bolojan contra Doicești
Publicat acum 10 ore si 48 minute
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu premiat cu Palme D'or, a împărțit criticii în două tabere: A stârnit aplauze, scandal și acuzații / VIDEO
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close