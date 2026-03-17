”Vindeți titlurile României și cumpărați-le pe ale Ungariei”. Recomandare șoc în Bloomberg

Analiștii băncii britanice Barclays recomandă ca investitorii să-și mute economiile de pe titlurile de stat ale României pe cele ale Ungariei.

Barclays susține că, în ciuda faptului că și Ungaria este expusă la șocul generat de creșterea cotației petrolului, o victorie a Opoziției în Ungaria ar crește atractivitatea datoriei emise de Guvernul de la Budapesta, ceea ce ar putea duce la o normalizare a relației cu Comisia Europeană și la deblocarea unor fonduri UE.

"Ambele țări se confruntă cu provocări generate de prețurile mai mari la petrol, prin inflație, pentru creșterea economică și de efectele asupra contului curent. Totuși, considerăm că, în cazul Ungariei, piețele se vor concentra în următoarele săptămâni asupra viitoarelor alegeri. Ne așteptăm la un efect pozitiv pe piețele financiare dacă va câștiga opoziția, având în vedere perspectivele îmbunătățirii relației cu UE și deblocării de fonduri europene" semnalează Barclays, preluată de Bloomberg.

”Vedem oportunități într-o astfel de reorientare”

”Referitor la România, efectele cotațiilor mai ridicate la petrol s-ar putea adăuga problemelor cu care se confruntă în ce privește consolidarea finanțelor publice, aceasta din urmă fiind esențială pentru păstrarea ratingului recomandat investitorilor. Cu diferențele de randament între Ungaria și România încă aproape de minimele recente pe acest segment, vedem oportunități într-o astfel de reorientare (de la titluri românești la cele ale Ungariei, n.r.)” consideră banca britanică, citează Profit.

Barclays este una din băncile din UK care, fără niciun avertisment, a închis conturile românilor. În unele cazuri, au fost invocate posibile fraude. În urmă cu aproximativ 9 luni, foarte mulți români din Anglia au reclamat că li s-au închis conturile fără vreo înștiințare și fără explicații. Ei au observat acest lucru abia când au vrut să facă o plată sau să retragă bani și au observat că operațiunea le este refuzată.

”Băncile au început în martie să vândă masiv titlurile de stat ale României”

Analistul economic Radu Georgescu avertiza, în aceste zile, că sunt vândute masiv titlurile de stat ale României: ”Bonus: băncile au început în martie să vândă masiv titlurile de stat ale României. Randamentul titlurilor de stat a crescut într-o săptămână de la 6,4% la 7,4%. Asta arată că s-au vândut masiv titluri de stat. Iar băncile le vând în pierdere pentru că vor să scape de aceste titluri”.

1,1 miliarde de lei, investiția din martie 2026 în titlurile de stat Fidelis

Ministerul de Finanțe anunța, în 16 martie, că ”ediția de martie, a treia din acest an a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulatã în perioada 6-13 martie 2026, a atras subscrieri de peste 1,17 miliarde lei (1.178.521.126 lei), confirmând încrederea românilor în capacitatea statului de a oferi instrumente sigure de economisire.

Pe parcursul perioadei de derulare a ofertei, investitorii au plasat un numãr total de 14.691 de ordine de subscriere, cu o valoare totalã a investițiilor de 533,96 milioane lei și 126,13 milioane euro”.