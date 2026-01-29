Laura Sgaverdea, manager de radio, acuzată că ar fi furat ani de zile apă din rețeaua publică

Un branșament de apă neautorizat a fost descoperit în luna decembrie 2025 la un imobil situat pe strada Brădet din municipiul Reșița, în urma unor lucrări efectuate de o firmă de specialitate, notează presa locală.

Potrivit informațiilor confirmate de operatorul regional de apă și canalizare, consumul de apă nu era contorizat prin sistemul oficial al rețelei publice. Problema aceasta era de ani de zile.



Imobilul aparține Laurei Sgaverdea, manager al unui post de radio din Reșița. Conform constatărilor tehnice, una dintre conducte era racordată la rețeaua publică fără a trece prin contorul de apă, ceea ce a dus la utilizarea neautorizată a serviciului.



Operatorul regional AQUACARAȘ S.A. a transmis că situația a fost gestionată potrivit procedurilor legale aplicabile în astfel de cazuri. Reprezentanții companiei au mai zis că beneficiarul imobilului a recunoscut situația constatată, iar prejudiciul a fost calculat și recuperat integral, prin facturarea unui consum estimat pe ultimii trei ani, în regim paușal.

Cazul este considerat închis din punctul de vedere al operatorului de apă, odată cu recuperarea prejudiciului.

