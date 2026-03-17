Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.4270
 
Dronă semnalată în nordul județului Tulcea. MApN: Sistemele de apărare aeriană sunt pregătite să intervină
Data actualizării: 20:57 17 Mar 2026 | Data publicării: 20:35 17 Mar 2026

Dronă semnalată în nordul județului Tulcea. MApN: Sistemele de apărare aeriană sunt pregătite să intervină
Autor: Doinița Manic

imagine cu avion F-16 Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești. Foto: MApN via DefenseRomania.ro

MApN transmite că o dronă a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove, în nordul județului Tulcea. A fost emis mesaj RO-Alert, iar două avioane F-16 au fost ridicate de la sol.

Ministerului Apărării Naționale (MApN) anunță că în această seară sistemele de supraveghere ale țării noastre au detectat semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea. Locuitorii din proximitatea zonei au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

"Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în seara zilei de 17 martie, semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea.

Ținta a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19.17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19.22.

Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și sunt pregătite să intervină, în funcție de evoluția situației", transmite MApN.

Noua alertă vine după ce un atac al Federației Ruse de marți dimineață a determinat emiterea unui alt mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, după căderea unor resturi de vehicul aerian în zona localităţii Plauru.

Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 12 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 12 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 32 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 33 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 7 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 39 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 35 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 19 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 1 ora si 2 minute
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
