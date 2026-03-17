Dronă semnalată în nordul județului Tulcea. MApN: Sistemele de apărare aeriană sunt pregătite să intervină

Ministerului Apărării Naționale (MApN) anunță că în această seară sistemele de supraveghere ale țării noastre au detectat semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea. Locuitorii din proximitatea zonei au fost avertizați prin mesaj RO-Alert, iar două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești.

"Sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în seara zilei de 17 martie, semnalele unei drone în proximitatea spațiului aerian național, în nordul județului Tulcea.

Ținta a fost semnalată la aproximativ 20 km nord de Vâlcove.

Două aeronave F-16, ridicate de la sol

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, la ora 19.17, un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona de nord a județului Tulcea. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești, la ora 19.22.

Sistemele de apărare aeriană sunt în alertă și sunt pregătite să intervină, în funcție de evoluția situației", transmite MApN.

Noua alertă vine după ce un atac al Federației Ruse de marți dimineață a determinat emiterea unui alt mesaj Ro-Alert în județul Tulcea, după căderea unor resturi de vehicul aerian în zona localităţii Plauru.