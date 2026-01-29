€ 5.0961
Război politic pe biletele de autobuz. Băluță îl atacă dur pe Ciucu după votul din CGMB
Data actualizării: 17:04 29 Ian 2026 | Data publicării: 17:00 29 Ian 2026

Război politic pe biletele de autobuz. Băluță îl atacă dur pe Ciucu după votul din CGMB
Autor: Anca Murgoci

ciucu Agerpres / Ciprian Ciucu

Proiectul privind majorarea prețului unei călătorii metropolitane de la 3 lei la 5 lei a fost respins de Consiliul General al Municipiului București.

Proiectul a fost respins cu 23 de voturi „pentru”, 22 abţineri si 5 voturi împotrivă. Prrimarul Ciprian Ciucu a declarat în şedinţă că este extrem de îngrijorat cu privire la situaţia STB şi că e foarte puţin probabil să se evite insolvenţa.

În acest context, Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, l-a atacat pe noul primar al Bucureștiului

„O „strategie” cinică prin care se încerca mascarea amatorismului, a lipsei totale de viziune și a incompetenței administrative, prin împovărarea brutală a oamenilor deja sufocați de traiul greu, de creșterea TVA, a taxelor și a impozitelor.


Astăzi, în ședința CGMB, acest mod de a face administrație a fost confirmat fără echivoc, de către Primarul General, cel care a propus creșterea (de fapt, aproape dublarea) tarifelor STB pentru transportul public. O măsură nedreaptă, care arăta, încă o dată, lipsa de soluții a Primarului General, care a găsit de cuviință să înceapă să “rezolve” problemele critice ale orașului pe spatele bucureștenilor.


Doar intervenția consilierilor generali a făcut ca această nedreptate să fie împiedicată. Cu riscul de a mă repeta, mă opun categoric acestei măsuri profund greșite și nu voi susține niciodată politici care lovesc direct în oamenii vulnerabili.


Pentru că ceea ce vedem astăzi în București nu este un accident, ci este continuarea și radicalizarea unei politici nocive promovate de premierul Ilie Bolojan, o politică ce distruge puterea de cumpărare, prăbușește nivelul de trai și încearcă, în mod deliberat, să îngenuncheze Capitala.


NU putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, mai ales atunci când ne referim la nevoi de bază, precum transportul, atâta timp cât salariile angajaților PMB ajung la suma de 15 milioane de euro pe lună.


Și NU, nu putem vorbi despre scumpiri ale serviciilor publice în București, atâta timp cât administrațiile PNL care au condus orașul au cheltuit, numai anul trecut, 20 de milioane de euro pe “paranghelii”.


Sper ca bucureștenii să sancționeze astfel de comportamente și să fie atenți, pe viitor, la evaluarea preponderentă a rezultatelor Primarului General, rezultate care lipsesc din portofoliul domniei sale. În calitate de primar al Sectorului 4 și de președinte al PSD București, voi lupta cu toată puterea mea pentru ca oamenii care trăiesc în acest oraș să nu fie condamnați la sărăcie, la subdezvoltare și mizerie”, a zis Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.
 

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. "Precedent periculos" 

