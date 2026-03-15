Subcategorii în Politica

DCNews Politica Cine sunt băieții deștepți care blochează piața de energie în România. "Am tolerat scumpirea intenționată" acuză premierul: ATR-uri ocupate de ani de zile
Data actualizării: 23:28 15 Mar 2026 | Data publicării: 23:15 15 Mar 2026

Cine sunt băieții deștepți care blochează piața de energie în România. ”Am tolerat scumpirea intenționată” acuză premierul: ATR-uri ocupate de ani de zile
Autor: Roxana Neagu

Foto: Pixabay, de Geralt

Premierul Ilie Bolojan a vorbit despre băieții deștepți ai României care blochează piața energiei prin hârtii și țin prețul sus.

”Una din problemele noastre este că piața noastră de energie funcționează la prețuri mai mari decât ar putea funcționa în condiții normale. Asta pentru că am luat decizii greșite, am tolerat acțiunile care înseamnă scumpirea intenționată, în favoarea unor băieți deștepți, a prețurilor din energie. Ani de zile s-a întâmplat asta, din păcate. 

Momentul în care prețurile la energie ar scădea foarte mult

Gândiți-vă la două lucruri: avem cam 9000 de megawați necesari ca să ținem țara în funcțiune. Transelectrica, de exemplu, împreună cu companiile care sunt distribuitori, care au rețelele în gestiune, dacă ar avea o producție de 2000 - 3000 de megawați suplimentari, noi am fi o țară care am avea o supraproducție de electricitate, deci prețurile ar scădea foarte mult. Ca să poți produce energie, trebuie să te poți racorda la sistemul nostru de rețele, dar dacă terenul este ocupat, nu te poți racorda, iar dacă este înghesuială, ți se cer costuri suplimentare, așa-numitele întăriri de rețea.

Dezvoltarea pieței de energie din România, blocată prin hârtii

Știți, în 3 ani, câte ATR-uri (Aviz tehnic de racordare n.r.) am eliberat? 78.000 megawați! Gândiți-vă, dacă de la 9000 am crește la 11.000 - 12.000, am avea supraproducție. Am eliberat unor oameni care - cea mai mare parte- fac doar hârtii, au ocupat rețelele, iar dvs., un investitor, dacă mâine vreți să faceți o investiție, nu mai au spațiu, dar, a doua zi, după ce mergeți la companie, s-ar putea să vă sune cineva care să vă spună: vă vând eu documentația.

Trebuie să spargem aceste ATR-uri ocupate de ani de zile, care ocupă posibilitatea de a produce energie în România. Asta trebuie să corectăm, lăsându-i doar pe cei care, pe cinstite, vor să investească. Trebuie să facem ordine în zona de traderi. 

Dacă am lucra serios toți, între 6 luni și 1 an, am vedea căderi serioase, pentru că asta ar însemna să încurajăm și să finanțăm stocarea, să forțăm Hidroelectrica, care n-a făcut aproape nimic să facă stocare, să și-o facă și să facem ordine în piață, în așa fel încât prețurile la care cumpără companiile să fie predictibile, nu să stea în fiecare zi la prețul zilei” a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi24. 

