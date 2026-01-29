€ 5.0961
Stiri

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. "Precedent periculos"
Data actualizării: 13:15 29 Ian 2026 | Data publicării: 12:28 29 Ian 2026

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. ”Precedent periculos”
Autor: Roxana Neagu

sedinta cgmb 2

Ședința CGMB de astăzi s-a lăsat cu scandal. ”Nu sunt borcane cu murături” a atenționat George Marius Costin.

”Haideți să fim sinceri, într-un oraș ca al nostru, dacă nu e subvenționată cultura, ar deveni inaccesibilă publicului larg. Ar mai fi doar pentru cei cu venituri cu mult peste medie” este apelul făcut de un cetățean din București, în ședința Consiliului General al Municipiului București, de astăzi, unde se decide, printre altele, încetarea activității Centrului Cultural Lumina

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. ”Precedent periculos”

Centrul Cultural Lumina avea în administrare Cinematograful Lumina, care necesită reabilitare. Din acest motiv, a spus persoana care s-a înscris ca cetățean al Municipiului București, la parterul unui imobil nou, Oslo Office Building, aflat lângă stația de metrou Petrache Poenaru, pentru care plătește 5000 de euro + TVA, aceeași chirie care se plătea și la clubul pentru seniori. 

”Cine e doamna?”/ ”Nu e bășcălie deloc”

Din sală, un consilier general a ridicat problema ”cine este doamna?”, iar răspunsul vorbitoarei a fost: ”Doamna este un cetățean, n-am CV-ul la mine, dar vi-l pot trimite pe mail”. A continuat să fie întreruptă din sală, susținând în continuare: ”Sunt un simplu cetățean, iubitor de teatru. Nu e bășcălie deloc”. În continuare, aceasta a spus că, de un an și jumătate, de când se află în respectivul spațiu, Centrul Lumina a montat șapte spectacole, dintre care trei producții proprii, una fiind nominalizată la Premiul Uniter. 

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. ”Precedent periculos”

”Creați un precedent periculos”

Centrul Cultural Lumina va fi preluat de către CreArt, iar persoana care s-a înscris la declarații spune că acest lucru ar însemna, de fapt, desființarea lui. Din cele 15 posturi alocate Centrului Cultural Lumina, doar patru sunt ocupate, al cincelea fiind al unei persoane aflate în concediu postnatal. ”Nu e vorba doar de o chirie de 5.000 de euro+ TVA, nici măcar de cele cinci salarii. Practic, acest teatru, cu patru oameni, a făcut șapte spectacole într-un an jumate, care se vând în 2 minute de când se pun la vânzare. Mi se pare că ați crea un precedent foarte periculos, închizând o instituție de cultură pe motive de economie. Sigur că trebuie făcută economie, dar cu cap, de unde nu se produce nimic”, a spus cetățeanul care a intrat în ședința CGMB, numită de către Bogdan Jelea, consilier general PPUSL, ca ”doamna Stan”. Bogdan Jelea a făcut apel la disciplina dialogului, în cadrul ședinței. Referindu-se la acest proiect, el a spus că ”nu discutăm despre stoparea Centrului Cultural Lumina”, ci continuarea lui sub altă formă. 

Bujduveanu: Centrul Cultural Lumina, agent imobiliar

Pe de altă parte, Stelian Bujduveanu, viceprimar, a declarat, în ședință, că a aflat că ”avem o instituție care este un agent imobiliar, cu patru angajați, care a închiriat o sală cu 150 de locuri și a pus-o la dispoziție societății civile pentru a desfășura activități culturale. Bravo, mă bucur, dar nu pot fi de acord ca această instituție să nu-și apere singur pielea”. Liberalul a invitat directorul Centrului Cultural Lumina în fața ședinței, în acest sens. 

Acuzații de sabotaj în ședința CGMB, pe desființarea Centrului Lumina. Ciprian Ciucu spune că e o instituție cu dedicație. ”Precedent periculos”

Acuzații de sabotaj

George Marius Costin, directorul Centrului Cultural Lumina, a spus, în fața CGMB, că ”instituțiile de cultură nu sunt borcane cu murături”. Întrerupt constant din sală, el a afirmat că nu există argument care să justifice desființarea instituției de cultură: ”Invocarea suprapunerii activității este un argument fals. Transferul Centrului Cultural Lumina e, de fapt, o preluare ostilă și rezultatul unui sabotaj care durează de cinci ani în care am fost controlați, verificați, intimidați, cinci ani în care nu s-a răspuns la nicio solicitare”. În final, directorul a fost făcut ”arogant” și ”tupeist” și a fost trimis în sală, acuzat că nu este diplomat și că ceartă ”un viceprimar”.

În spațiul public a apărut o petiție numită ”Nu desființați instituții de cultură” semnată de aproape 1.500 de persoane, cu referire la Centrul Cultural Lumina. 

Ciprian Ciucu acuză o manipulare: Instituție cu dedicație. Nicio activitate în ultimii trei ani

Primarul general Ciprian Ciucu a intervenit și a acuzat că Centrul Cultural Lumina ”nu e o instituție de cultură, ”e o instituție înființată de Firea, pentru dvs. în 2018. Și mie mi-ar conveni și oricărui artist i-ar conveni ca cineva să-i pună pe bani publici săli de închiriat de care să dispună cum vrea”. El a mai spus că, din bilete, veniturile au fost de 5%. Instituția a fost creată cu dedicație, spune Ciprian Ciucu, și nu-și justifică activitatea. ”Nu ați avut activitatea în ultimii trei ani. În loc să-mi trimiteți un raport de activitate, mi-ați scris cât se cheltuie în țara asta pentru cultură. E o manipulare”. 

În sală au continuat replicile. S-a intervenit din sală în apărarea directorului Centrului Cultural Lumina, considerând nejustificate replicile la adresa acestuia. ”E un lucru incredibil că ei au rezistat atât timp. (...) Vă rog să-l ascultați, omul ăsta, de multe ori, e mai important decât noi” arată o intervenție din sală, care subliniază că cinci ani George Marius Costin a stat pe la uși, așteptând reabilitarea Cinematografului Lumina. 

Consiliul General al Capitalei a respins Centrului Cultural Lumina.

