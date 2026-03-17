Întrebat dacă elevii vor avea manuale în septembrie 2026, Polixeniu Anghel, director executiv al Uniunii Editorilor din România, a explicat că din cauza volumului mare de manuale de realizat într-un timp scurt, este posibil să apară întârzieri în livrarea acestora, în special pentru elevii de clasa a IX-a.

„Vor avea elevii manuale în septembrie 2026? Ne referim în principal la elevii de clasa a IX-a, cei cu care începe noua reformă. Ați spus deja că sunteți sceptic”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„Da. Datorită volumului foarte mare de manuale, care trebuie realizate într-un timp scurt, probabil că vor fi întârzieri. Sigur vor fi întârzieri.

Probleme vor fi cu varianta digitală și pe platforma manuale.edu.ro, care are de ani buni probleme și dificultăți. La ultima întâlnire cu reprezentanții ministerului chiar am subliniat această problemă și deocamdată platforma cred că nu are capacitatea să gestioneze un număr așa mare de manuale. Se preconizează ca în anii următori să fie alocate niște fonduri. După părerea mea și din discuțiile cu reprezentanții ministerului, ea este oarecum subdimensionată acum și vor fi mereu sincope în accesare”, a spus Polixeniu Anghel.

Ce suport de învățare vor avea elevii

Chiar dacă elevii nu vor avea manuale în format fizic, aceștia vor avea la dispoziție manualul digital care va fi disponibil după încheierea perioadei de evaluare a proiectelor de manuale.

„Deci este aproape cert că elevii nu vor avea manuale. Atunci ce vor avea? Ce suport de învățare vor avea în lipsa manualelor? Că vor folosi programe noi”, a spus Sorin Ivan.

„Vor fi aceste resurse digitale, adică manualul digital. Acela va fi pentru că în momentul în care se va termina perioada de evaluare și vom avea admis sau respins pentru proiectele de manuale, această versiune digitală a manualului va fi disponibilă”, a spus Polixeniu Anghel.



Manualele claselor a III-a și a IV-a

Polixeniu Anghel a explicat că licitația pentru manualele claselor a III-a și a IV-a ar putea fi lansată până la sfârșitul lunii. Editurile deja lucrează la proiectele pentru manuale, iar acestea ar putea fi disponibile la începutul noului an școlar.

„Referitor la licitația pentru clasele a III-a și a IV-a, cum stau lucrurile aici?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Licitația ar putea fi lansată pentru că încă manualele se raportează la programele care sunt în uz, adică nu mai așteptăm după actualizare și aprobare de programe noi. Probabil că zilele acestea, până la sfârșitul lunii, licitația va fi lansată. Editurile au luat act de intenția ministerului de a organiza licitație pentru clasele a III-a și a IV-a și lucrează efectiv la proiectele pentru manuale școlare. Aici, probabil că vom avea manuale la începutul anului școlar”, a spus Polixeniu Anghel la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

