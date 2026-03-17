DCNews Stiri Elevii riscă să înceapă școala în septembrie 2026 fără manuale tipărite. Cei mai afectați de noua reformă din educație / video
Data actualizării: 18:51 17 Mar 2026 | Data publicării: 14:31 17 Mar 2026

EXCLUSIV Elevii riscă să înceapă școala în septembrie 2026 fără manuale tipărite. Cei mai afectați de noua reformă din educație / video
Autor: Elena Aurel

bulai-scuza-pnl-cu-alegerile-si-inceputul-scolii-ne-insulta-chiar-ne-cred-prosti-agerpres_13192300 Foto: Agerpres

Elevii riscă să înceapă școala în septembrie 2026 fără manuale tipărite, iar cei mai afectați vor fi elevii de clasa a IX-a, cu care va începe noua reformă educațională.

Întrebat dacă elevii vor avea manuale în septembrie 2026, Polixeniu Anghel, director executiv al Uniunii Editorilor din România, a explicat că din cauza volumului mare de manuale de realizat într-un timp scurt, este posibil să apară întârzieri în livrarea acestora, în special pentru elevii de clasa a IX-a. 

„Vor avea elevii manuale în septembrie 2026? Ne referim în principal la elevii de clasa a IX-a, cei cu care începe noua reformă. Ați spus deja că sunteți sceptic”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului. 

„Da. Datorită volumului foarte mare de manuale, care trebuie realizate într-un timp scurt, probabil că vor fi întârzieri. Sigur vor fi întârzieri.

Probleme vor fi cu varianta digitală și pe platforma manuale.edu.ro, care are de ani buni probleme și dificultăți. La ultima întâlnire cu reprezentanții ministerului chiar am subliniat această problemă și deocamdată platforma cred că nu are capacitatea să gestioneze un număr așa mare de manuale. Se preconizează ca în anii următori să fie alocate niște fonduri. După părerea mea și din discuțiile cu reprezentanții ministerului, ea este oarecum subdimensionată acum și vor fi mereu sincope în accesare”, a spus Polixeniu Anghel. 

VEZI ȘI: Simularea Evaluării Naţionale 2026: Elevii susţin proba la Matematică

Ce suport de învățare vor avea elevii

Chiar dacă elevii nu vor avea manuale în format fizic, aceștia vor avea la dispoziție manualul digital care va fi disponibil după încheierea perioadei de evaluare a proiectelor de manuale.

„Deci este aproape cert că elevii nu vor avea manuale. Atunci ce vor avea? Ce suport de învățare vor avea în lipsa manualelor? Că vor folosi programe noi”, a spus Sorin Ivan.

„Vor fi aceste resurse digitale, adică manualul digital. Acela va fi pentru că în momentul în care se va termina perioada de evaluare și vom avea admis sau respins pentru proiectele de manuale, această versiune digitală a manualului va fi disponibilă”, a spus Polixeniu Anghel. 


VEZI ȘI: Simularea Evaluării Naţionale: Proba la Limba română. Update: Multe școli nu participă la simulare

Manualele claselor a III-a și a IV-a

Polixeniu Anghel a explicat că licitația pentru manualele claselor a III-a și a IV-a ar putea fi lansată până la sfârșitul lunii. Editurile deja lucrează la proiectele pentru manuale, iar acestea ar putea fi disponibile la începutul noului an școlar. 

„Referitor la licitația pentru clasele a III-a și a IV-a, cum stau lucrurile aici?”, a întrebat Sorin Ivan.

„Licitația ar putea fi lansată pentru că încă manualele se raportează la programele care sunt în uz, adică nu mai așteptăm după actualizare și aprobare de programe noi. Probabil că zilele acestea, până la sfârșitul lunii, licitația va fi lansată. Editurile au luat act de intenția ministerului de a organiza licitație pentru clasele a III-a și a IV-a și lucrează efectiv la proiectele pentru manuale școlare. Aici, probabil că vom avea manuale la începutul anului școlar”, a spus Polixeniu Anghel la emisiunea DC Edu, de pe DC News, DC News TV și Părinți și Pitici.

Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Adrian Țuțuianu (AEP), toleranță zero față de abaterile fostului angajat Adrian Jipa, surprins în concediu medical în Dubai
Publicat acum 11 minute
"Gârbovele Run & Ride" 2026, ediție specială
Publicat acum 11 minute
Patriarhul Daniel, condoleanțe pentru Patriarhului Bisericii Ortodoxe a Georgiei
Publicat acum 31 minute
Oscarurile pierd din strălucire: audiența scade, în ciuda unui an plin de spectacole și premii importante
Publicat acum 32 minute
BANCUL ZILEI: Bulă vrea o iubită
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Horoscop 18 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 38 minute
Joe Kent, directorul Centrului Național de Combatere a Terorismului al SUA, a demisionat din cauza războiului împotriva Iranului. Reacția lui Trump
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 20: Sirene și explozii în centrul Israelului după un atac cu rachete iraniene
Publicat acum 34 minute
SUA, atac în zona Strâmtorii Ormuz. Instalații de rachete iraniene, vizate de americani
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Ce s-a întâmplat cu mașina lui Elon Musk la aproape un deceniu de la lansarea ei în spațiu
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close