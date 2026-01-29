€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Lukoil și-a vândut activele internaționale fondului american Carlyle Group
Data actualizării: 11:42 29 Ian 2026 | Data publicării: 11:09 29 Ian 2026

Lukoil și-a vândut activele internaționale fondului american Carlyle Group
Autor: Andrei Itu

Lukoil preferă oferta băncii americane Xtellus Partners pentru activele internaționale Lukoil. Sursa foto: Agerpres

Grupul petrolier rus Lukoil a anunțat că a încheiat un acord pentru vânzarea diviziei Lukoil International GmbH, care include activele companiei din străinătate.

Lukoil a anunțat că a încheiat un acord cu fondul american de private equity Carlyle Group.

Lukoil a fost inclus pe lista entităţilor sancţionate de Statele Unite în luna octombrie 2025, ca răspuns la progresul lent al negocierilor de pace dintre Federația Rusă şi Ucraina. Mișcarea a forţat gigantul petrolier rus să îşi vândă activele din străinatate.

În conformitate cu sancţiunile americane, Lukoil avea termen limită până pe data de 28 februarie 2026, astfel încât să își vândă activele din străinătate.

Câte benzinării are Lukoil în 20 de state din întreaga lume

Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de state din întreaga lume, dar şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns, în 2025, la 13,5 milioane de tone sau aproape 270.000 de barili pe zi, potrivit raportului anual.

În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie, notează Agerpres.

Vezi și - Lukoil închide 430 de benzinării dintr-un singur stat UE, din cauza sanctiunilor SUA

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lukoil
active lukoil
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 25 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 28 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 29 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close