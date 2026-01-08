€ 5.0871
|
$ 4.3558
|

Subcategorii în Economie

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.3558
 
DCNews Economie Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Data actualizării: 18:40 08 Ian 2026 | Data publicării: 18:40 08 Ian 2026

Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Autor: Roxana Neagu

lukoil rusia Lukoil Foto: Pixabay
 

Lukoil ar putea fi preluat de firme americane, cu sprijinul președintelui Trump. Până atunci, Irak-ul va naționaliza operațiunile Lukoil la unul dintre cele mai mari zăcăminte din lume, cel mai valoros activ al companiei.

Guvernul din Irak a aprobat planurile pentru naţionalizarea operaţiunilor de la zăcământul petrolier West Qurna 2, unul din cele mai mari din lume. În acest fel, autorităţile încearcă să evite perturbarea producţiei în urma sancţiunilor impuse Lukoil, unul din acţionarii West Qurna 2, conform Reuters.

Irakul preia, pentru 12 luni, participația Lukoil la West Qurna 2

Compania de stat Basra Oil Company va prelua timp de 12 luni operaţiunile la zăcământ, au declarat doi oficiali ai firmei pentru Reuters. 

”Avem ca obiectiv menţinerea producţiei, în condiţiile în care Irakul se confruntă cu incertitudini privind sancţiunile SUA şi analizăm potenţialii cumpărători ai participaţiei deţinute de Lukoil 12 luni” a declarat un oficial de la Basra Oil. 

În noiembrie, Lukoil a declarat forţă majoră la West Qurna 2, în urma sancţiunilor. 

Un director de la zăcământ a afirmat: "Basra Oil Company se va ocupa de plata salariilor angajaţilor locali, de cheltuielile operaţionale şi de plăţile către subcontractori".

Producţia de ţiţei va fi menţinută la aproximativ 465.000 - 480.000 barili pe zi (bpd), a adăugat oficialul. Participaţia de 75% deţinută de Lukoil la zăcământul petrolier West Qurna 2 este cel mai valoros activ al firmei ruseşti.

Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc oferta inclusiv pentru Europa

Zăcământul este responsabil pentru 9% din producţia Irakului, al doilea mare producător OPEC după Arabia Saudită. În plus, West Qurna 2 are rezerve recuperabile de peste 13 miliarde barili. 

West Qurna 2 ar urma să sprijine obiectivul Guvernului irakian de a majora producţia la opt milioane barili pe zi până în 2027. 

Miercuri, Financial Times a informat că firmele americane Chevron şi Quantum Capital Group pregătesc o ofertă de 22 miliarde de dolari (20,3 miliarde de euro) pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului rus Lukoil.

Oferta vizează rafinăriile companiei ruse şi peste 2.000 de benzinării din Europa, Asia, şi Orientul Mijlociu, inclusiv rafinăria Burgas din Bulgaria, şi diverse antrepozite fiscale.

Tranzacția, susținută de Trump

Tranzacţia ar urma să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, care a permis companiilor americane să negocieze cu Lukoil până în 17 ianuarie. 

Dacă tranzacţia se va realiza, Chevron şi Quantum Energy Partners intenţionează să împartă între ele întregul portofoliu extern al Lukoil. Această structură a acordului pare să aibă sprijinul potenţial al administraţiei Trump, a precizat Financial Times citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul. 

Şi alte companii, printre care ExxonMobil, Chevron, Carlyle Group, Midad Energy şi MOL sunt interesate de activele internaţionale ale Lukoil.

Statele Unite şi Marea Britanie au impus în octombrie sancţiuni asupra celor mai mari companii petroliere ruseşti - Lukoil şi Rosneft - în urma invadării Ucrainei. Ulterior, Statele Unite au extins până în 17 ianuarie 2026 termenul limită pentru vânzarea activelor internaţionale ale Lukoil.

După impunerea sancţiunilor SUA, Lukoil s-a confruntat cu perturbări în activitatea externă. Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate şi a declarat că este în căutarea unor cumpărători pentru activele sale internaţionale, care produc 0,5% din petrolul global şi a căror valoare este estimată la aproximativ 22 de miliarde de dolari, pe baza declaraţiilor contabile din 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lukoil
america
donald trump
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Cine este femeia omorâtă de un agent federal în Minneapolis / Video
Publicat acum 8 minute
Caz revoltător în Prahova. Polițist acuzat de două femei, victime ale violenței domestice, că le-a agresat sexual chiar în secție
Publicat acum 24 minute
Țăranul român, între legendă și adevăr. Virgil Nițulescu, invitat la "Antimit" - VIDEO
Publicat acum 33 minute
Firmele americane pun mâna pe activele Lukoil din Europa, Asia și Orientul Mijlociu, cu sprijinul lui Donald Trump
Publicat acum 44 minute
Accident în Predeal: O mașină a derapat și a ajuns pe acoperișul unei pensiuni. Imagini virale (VIDEO)
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat acum 9 ore si 46 minute
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 06 Ian 2026
Pete Hegseth l-a umilit public pe Vladimir Putin. Ce a spus șeful Pentagonului / video
Publicat pe 06 Ian 2026
Mircea Badea, înjurat crâncen după ce a spus despre tragedia din Elveția
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close