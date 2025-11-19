€ 5.0889
DCNews Stiri Lukoil închide 430 de benzinării dintr-un singur stat UE, din cauza sanctiunilor SUA
Data publicării: 15:10 19 Noi 2025

Lukoil închide 430 de benzinării dintr-un singur stat UE, din cauza sanctiunilor SUA
Autor: Tiberiu Vasile

lukoil rusia Lukoil, gigantul petrolier al Rusiei care își vinde acțiunile externe. Foto: Pixabay
 

O reţea importantă de benzinării se pregăteşte să îşi oprească activitatea, după ce sancţiunile americane au blocat aprovizionarea cu combustibil.

Operatorul finlandez Teboil, companie controlată de gigantul rus Lukoil, a anunţat miercuri că îşi pregăteşte retragerea din Finlanda. Reţeaua urmează să îşi oprească activitatea pe măsură ce carburanţii se termină, efect direct al sancţiunilor americane impuse asupra grupului rus, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Datele publicate pe site-ul oficial arată că Teboil dispune în prezent de 430 de puncte de alimentare la nivel naţional. Acestea reprezintă aproximativ 20% din totalul celor 2.250 de staţii de carburant existente în Finlanda, potrivit unui raport realizat în 2024 de o organizaţie de profil.

„Benzinăriile se vor închide în etape odată ce stocurile de combustibil se vor epuiza”, a transmis compania într-un comunicat.

Prima entitate Lukoil din străinătate care se opreşte din cauza sancţiunilor

Sancţiunile adoptate luna trecută de Statele Unite împotriva Lukoil, ca reacţie la războiul declanşat de Moscova în Ucraina, afectează deja operaţiunile internaţionale ale grupului. Teboil devine, astfel, prima firmă deţinută de Lukoil în afara Rusiei care anunţă oficial că se va închide ca urmare a restricţiilor.

Situaţia tensionată nu se limitează la Finlanda. Compania rusă a invocat recent forţa majoră în exploatarea zăcământului West Qurna 2 din Irak, după ce autorităţile de la Bagdad au suspendat complet plăţile în numerar şi livrările de ţiţei ca urmare a sancţiunilor occidentale. Totodată, un contractor implicat în proiectele Lukoil a renunţat la planurile de foraj offshore în zona României, iar Bulgaria se află în proces de preluare a rafinăriei operate de grup la Burgas.

Administraţia Trump a încurajat potenţialii cumpărători să discute cu Lukoil despre achiziţionarea activelor din afara Rusiei

Vineri, Administraţia preşedintelui american Donald Trump a deschis posibilitatea ca potenţialii cumpărători să poată discuta cu Lukoil despre achiziţionarea activelor sale din afara Rusiei. În acest context, Teboil a precizat luni că se aşteaptă ca grupul rus să îşi pună în vânzare întreaga reţea de benzinării din Finlanda.

Instituţiile financiare finlandeze au primit deja un avertisment oficial. Autoritatea de Supraveghere Financiară a recomandat luna trecută băncilor şi companiilor de profil să adopte măsuri de precauţie în relaţia cu Lukoil şi cu firmele aflate direct sau indirect sub controlul acesteia.

În prezent, Lukoil deţine trei rafinării în Europa, participaţii în exploatări petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria, precum şi sute de staţii de alimentare la nivel global, inclusiv în Statele Unite.

În România, grupul rus operează rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de aproximativ 300 de staţii, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Criza Lukoil se adâncește: Elena Cristian acuză haosul din Ministerul Energiei
 

lukoil
finlanda
sanctiuni
sua
rusia
ucraina
trump
Comentarii

