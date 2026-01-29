€ 5.0961
Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape două miliarde de lei de la bănci
Data actualizării: 17:05 29 Ian 2026 | Data publicării: 17:00 29 Ian 2026

Ministerul Finanțelor a împrumutat aproape două miliarde de lei de la bănci
Autor: Alexandra Curtache

bani lei bancnote Sursa foto: Agerpres / bani

Ministerul Finanțelor a atras aproape două miliarde de lei de pe piața bancară prin două emisiuni de obligațiuni de stat, la randamente de peste 6% pe an.

Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 1,975 miliarde de lei de la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

Astfel, MF a atras 800,1 milioane de lei printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 66 luni, la un randament mediu de 6,34% pe an. Valoarea nominală a emisiunii a fost de 700 de milioane de lei, iar băncile au subscris 1,425 miliarde lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 120,1 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

Planul de împrumuturi pentru luna ianuarie 2026

De asemenea, ministerul a atras 1,175 miliarde lei printr-o altă emisiune de obligaţiuni de stat, cu o maturitate reziduală la 27 luni, la un randament mediu de 6,08% pe an.

 Valoarea emisiunii a fost de un miliard lei, iar băncile au subscris 3,270 miliarde de lei. Vineri este programată o licitaţie suplimentară prin care statul vrea să atragă încă 176,3 de milioane de lei la randamentul stabilit joi pentru obligaţiuni.

Citește și: ANAF verifică transferurile de bani între rude? Adrian Nica explică cine sunt cei vizați de controale

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna ianuarie 2026, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 10 miliarde de lei, la care se poate adăuga 15%, respectiv 1,2 miliarde de lei, din valoarea nominală adjudecată la licitaţiile de referinţă, în cadrul sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark.

Suma totală, de 11,2 miliarde lei, este cu 6,025 miliarde de lei mai mare faţă de cea care a fost programată în luna decembrie 2025, de 5,175 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

ministerul finantelor
imprumut
banci
