Premierul britanic, speriat de spionajul chinez. S-a dus la Beijing cu telefon de unică folosință și mail temporar

Atunci când prim-miniștrii călătoresc în China, măsurile sporite de securitate sunt o certitudine – la fel ca și jocul discret de-a șoarecele și pisica care are loc în culise, în timp ce fiecare țară își testează reciproc abilitățile comerciale și capacitățile, scrie The Guardian.

Echipa premierului britanic Keir Starmer, aflat în aceste zile în China, a primit telefoane noi, de unică folosință, cartele SIM noi și folosește adrese de e-mail temporare pentru a preveni încărcarea dispozitivelor cu programe spyware sau piratarea serverelor guvernului britanic.

Utilizarea unor astfel de tactici poate părea o măsură extremă, dar de fapt e ceva obișnuit într-o eră a spionajului digital și a securității informațiilor.

Telefoanele de unică folosință, de exemplu, sunt folosite în mod curent de către delegațiile guvernului britanic pe anumite deplasări externe – la summitul G20 din Brazilia în 2024 și în Africa de Sud în 2025, de pildă – deși nu și în vizite în țări aliate sau partenere din rețeaua de informații Five Eyes.

Pentru vizitele în China, aceste precauții sunt standard de cel puțin un deceniu, având în vedere așteptarea că Beijingul va spiona.

În timpul unei vizite în China, Theresa May fusese avertizată să se îmbrace sub pilotă

În perioada când era prim-ministru, Theresa May a fost avertizată înaintea vizitei sale la Beijing din 2018 să se îmbrace sub pilotă, pentru a se asigura că eventualele camere de spionaj nu o vor filma fără haine. Acest sfat a fost transmis, în general, de oficiali tuturor celor care au participat la deplasarea de acum opt ani.

Îngrijorările legate de supravegherea de tip „peeping tom” (un om care spionează sau privește pe ascuns alți oameni, mai ales în situații intime n.r.) sunt deosebit de relevante pentru membrii delegațiilor oficiale.

„Exista o rutină bine cunoscută în locuri precum Shenzhen, unde străinii din Occident erau repartizați în aceleași camere, astfel încât echipamentele să nu trebuiască mutate”, a declarat un fost înalt oficial al serviciilor britanice de informații.