€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Premierul britanic, speriat de spionajul chinez. S-a dus la Beijing cu telefon de unică folosință și mail temporar
Data publicării: 12:23 29 Ian 2026

Premierul britanic, speriat de spionajul chinez. S-a dus la Beijing cu telefon de unică folosință și mail temporar
Autor: Doinița Manic

keir starmer premierul uk Premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Agerpres

Premierul britanic Keir Starmer și delegația care îl însoțește în aceste zile în China au primit telefoane de unică folosință și mailuri temporare, ca să nu fie spionați.

Atunci când prim-miniștrii călătoresc în China, măsurile sporite de securitate sunt o certitudine – la fel ca și jocul discret de-a șoarecele și pisica care are loc în culise, în timp ce fiecare țară își testează reciproc abilitățile comerciale și capacitățile, scrie The Guardian.

Echipa premierului britanic Keir Starmer, aflat în aceste zile în China, a primit telefoane noi, de unică folosință, cartele SIM noi și folosește adrese de e-mail temporare pentru a preveni încărcarea dispozitivelor cu programe spyware sau piratarea serverelor guvernului britanic.

Utilizarea unor astfel de tactici poate părea o măsură extremă, dar de fapt e ceva obișnuit într-o eră a spionajului digital și a securității informațiilor. 

Telefoanele de unică folosință, de exemplu, sunt folosite în mod curent de către delegațiile guvernului britanic pe anumite deplasări externe – la summitul G20 din Brazilia în 2024 și în Africa de Sud în 2025, de pildă – deși nu și în vizite în țări aliate sau partenere din rețeaua de informații Five Eyes.

Pentru vizitele în China, aceste precauții sunt standard de cel puțin un deceniu, având în vedere așteptarea că Beijingul va spiona.

În timpul unei vizite în China, Theresa May fusese avertizată să se îmbrace sub pilotă

În perioada când era prim-ministru, Theresa May a fost avertizată înaintea vizitei sale la Beijing din 2018 să se îmbrace sub pilotă, pentru a se asigura că eventualele camere de spionaj nu o vor filma fără haine. Acest sfat a fost transmis, în general, de oficiali tuturor celor care au participat la deplasarea de acum opt ani.

Îngrijorările legate de supravegherea de tip „peeping tom” (un om care spionează sau privește pe ascuns alți oameni, mai ales în situații intime n.r.) sunt deosebit de relevante pentru membrii delegațiilor oficiale.

„Exista o rutină bine cunoscută în locuri precum Shenzhen, unde străinii din Occident erau repartizați în aceleași camere, astfel încât echipamentele să nu trebuiască mutate”, a declarat un fost înalt oficial al serviciilor britanice de informații.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

china
spionaj
marea britanie
keir starmer
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 2 minute
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 25 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 34 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 37 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 42 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close