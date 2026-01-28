Dieta nordică vă poate ajuta să dormiți mai bine și să trăiți mai mult

Când vă gândiți la zone geografice cunoscute pentru dietele sănătoase, probabil vă vin în minte țările mediteraneene. Dar dieta nordică este un alt candidat demn de titlul de cea mai bună dietă de pe planetă, deoarece obiceiurile alimentare tradiționale ale oamenilor care trăiesc în Danemarca, Islanda, Finlanda, Norvegia și Suedia oferă multe dintre aceleași beneficii pentru sănătate.

„Este practic varianta pentru climatul rece a dietei mediteraneene. Este foarte similară, dar include mai multe alimente care cresc în climatul rece”, spune Dawn Jackson Blatner, nutriționist dietetician autorizat în Chicago și autor al cărții The Superfood Swap, conform National Geographic.

Creată în 2004 de un grup de nutriționiști, oameni de știință și bucătari, „noua dietă nordică” se bazează pe alimente locale, de sezon, punând un accent puternic pe sănătate, gust și durabilitate.

De ce dieta nordică este considerată un model alimentar sănătos

„Dieta nordică nu este o revelație în ceea ce privește alimentația sănătoasă – are multe în comun cu alte planuri alimentare care promovează sănătatea”, spune David L. Katz, specialist în medicină preventivă, fost președinte al American College of Lifestyle Medicine și coautor al cărții How to Eat.

„Toate dietele bune sunt alcătuite din alimente reale, în principal plante. Dieta nordică este o variație pe aceeași temă. Beneficiile sale pentru sănătate se traduc în vitalitate și longevitate generale.”

De fapt, într-un număr din octombrie 2025 al European Journal of Nutrition, cercetătorii au analizat 47 de studii privind rezultatele asupra sănătății asociate cu respectarea dietei nordice. Persoanele care au respectat cu strictețe stilul nordic de alimentație au avut un risc cu 22% mai mic de a muri prematur din orice cauză, un risc cu 16% mai mic de a muri din cauza bolilor cardiovasculare și un risc cu 14% mai mic de a muri din cauza cancerului, în comparație cu cei care au respectat mai puțin dieta.

Ceea ce face ca dieta să fie atât de protectoare pentru sănătate este combinația dintre alimentele bogate în antiinflamatori și antioxidanți, împreună cu conținutul ridicat de fibre și uleiurile sănătoase.

„Este o dietă de înaltă calitate, care funcționează la maximum”, spune Katz.

Ce conține dieta nordică?

Dieta nordică este o abordare alimentară bazată în principal pe plante, punând accentul pe fructe (în special fructe de pădure, cum ar fi afine, zmeură și merișoare, precum și mere și pere), legume rădăcinoase (cum ar fi sfecla, cartofii, napii, păstârnacul și morcovii) și legume crucifere (cum ar fi conopida și varza). De asemenea, include cereale integrale (cum ar fi secară, orz și ovăz), pește gras (cum ar fi somon, hering, sardine și macrou), leguminoase (cum ar fi linte, fasole și mazăre), precum și nuci și semințe.

Aceste alimente sunt adesea gătite cu condimente precum pătrunjel, mărar, muștar, hrean, oțet și/sau arpagic, plus uleiuri sănătoase pentru inimă, cum ar fi uleiul de canola (cunoscut și sub numele de ulei de rapiță).

Dieta nordică include, de asemenea, produse lactate cu conținut redus de grăsimi, cum ar fi skyr, un iaurt islandez bogat în proteine, și kefir, o băutură din lapte fermentat.

În schimb, ouăle și carnea slabă, cum ar fi bizonul, căprioara și renul, sunt consumate cu moderație, iar alimentele îndulcite cu zahăr și alimentele foarte procesate sunt descurajate, dar nu excluse. La fel ca dieta mediteraneană, dieta nordică nu interzice anumite alimente. Este mai degrabă un stil alimentar flexibil decât o dietă structurată.

Beneficiile pentru sănătate ale dietei nordice

Dieta nordică nu este la fel de bine studiată ca dieta mediteraneană, dar dovezile științifice care susțin beneficiile sale sunt din ce în ce mai numeroase. Într-adevăr, cercetările au descoperit că respectarea strictă a dietei nordice este asociată cu reducerea riscului de boli de inimă, accident vascular cerebral și diabet de tip 2, precum și cu reducerea colesterolului LDL, a apolipoproteinei B și a tensiunii arteriale sistolice.

De exemplu, un studiu din 2017 publicat în European Journal of Clinical Nutrition a constatat că persoanele de vârstă mijlocie din Danemarca care au urmat cu strictețe dieta nordică au avut un risc semnificativ mai mic de a suferi un atac de cord pe o perioadă de urmărire de 13,5 ani.

Apoi, un studiu publicat în 2024 în Scientific Reports a descoperit că persoanele care respectau cel mai strict dieta nordică aveau un risc cu 58% mai mic de a dezvolta steatoză hepatică non-alcoolică, comparativ cu cele care respectau cel mai puțin dieta. Iar un studiu publicat în 2025 în Frontiers in Endocrinology a descoperit că persoanele care respectau strict dieta nordică aveau un risc cu 58% mai mic de a dezvolta diabet de tip 2.