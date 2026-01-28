O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă de procurorii DNA în timp ce lua mită. Reacția PNL

Update

În urmă cu doar câteva minute, a fost chemată o ambulanță la Direcția Națională Anticorupție, deoarece avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău în momentul în care era audiată de procurorul de caz, potrivit România TV.

Știre inițială

Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform surselor, persoanele prinse în flagrant sunt avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, alături de un bărbat care se recomanda ca general al SIE.

Infracţiunea din dosar este de trafic de influenţă.

Reacția PNL Sector 1

PNL Sector 1 a transmis că avocata Adriana Georgescu nu deține nicio funcție în partid și că informațiile apărute în acest sens sunt eronate. De asemenea, PNL Sector 1 a precizat că va suspenda calitatea de membru a Adrianei Georgescu.

„În legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public, PNL Sector 1 face următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1,

nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1,

nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1.

Menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă.

În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne.

PNL Sector 1 susține principiile integrității, responsabilității publice și respectului față de lege”, a transmis PNL Sector 1 pe Facebook.