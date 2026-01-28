€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă de procurorii DNA în timp ce lua mită. Reacția PNL
Data actualizării: 22:06 28 Ian 2026 | Data publicării: 21:49 28 Ian 2026

O avocată, membră PNL Sector 1, prinsă de procurorii DNA în timp ce lua mită. Reacția PNL
Autor: Elena Aurel

euro (2) Sursa foto: Freepik, @wirestock

O avocată din București a fost prinsă de procurorii DNA în timp ce primea 60.000 de euro dintr-o sumă de 500.000 de euro.

Update

În urmă cu doar câteva minute, a fost chemată o ambulanță la Direcția Națională Anticorupție, deoarece avocatei Adriana Georgescu i s-a făcut rău în momentul în care era audiată de procurorul de caz, potrivit România TV. 

Știre inițială

Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Conform surselor, persoanele prinse în flagrant sunt avocata Adriana Georgescu, membră PNL Sector 1, alături de un bărbat care se recomanda ca general al SIE.

Infracţiunea din dosar este de trafic de influenţă.

VEZI ȘI: UPDATE: Ce avea în mână psihologul Cristian Andrei în timp ce era condus în cătușe la audieri / foto

Reacția PNL Sector 1

PNL Sector 1 a transmis că avocata Adriana Georgescu nu deține nicio funcție în partid și că informațiile apărute în acest sens sunt eronate. De asemenea, PNL Sector 1 a precizat că va suspenda calitatea de membru a Adrianei Georgescu.

„În legătură cu informațiile apărute recent în spațiul public, PNL Sector 1 face următoarele precizări, pentru corecta informare a opiniei publice:

Doamna Adriana Georgescu nu este consilier al PNL Sector 1,

nu este liderul Organizației de Femei a PNL Sector 1,

nu ocupă nicio funcție de conducere sau reprezentare în cadrul filialei PNL Sector 1.

Menționarea unor astfel de funcții în articolele apărute în presă este eronată și nu reflectă realitatea obiectivă.

În ceea ce privește situația juridică prezentată în mass-media, PNL Sector 1 va respecta strict prevederile statutare și legale, iar imediat ce va exista un comunicat oficial al Direcției Naționale Anticorupție, doamna Adriana Georgescu va fi suspendată din calitatea de membru al Partidului Național Liberal, conform procedurilor interne. 

PNL Sector 1 susține principiile integrității, responsabilității publice și respectului față de lege”, a transmis PNL Sector 1 pe Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Adriana Georgescu
avocat
pnl
sector 1
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 24 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 33 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 36 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 37 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 41 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close