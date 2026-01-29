Monștrii de lângă noi. Cazuri șocante de cruzime umană din România. Dacă ați fost șocați de uciderea lui Mario, nu citiți asta!

În România zilelor noastre, educația sau, mai exact, lipsa ei, încă de când un copil vine pe lume, se transpune, mai târziu, în fapte de nedescris. Da, nimeni nu face un copil cu scopul de a-l transforma într-un monstru uman. Dar reușește când copilul, încă de când pare că nu conștientizează, vede în jurul lui tot ce-i mai rău: de la neputință, la violență. Vorbe urâte, gesturi urâte, mizeria atât umană cât și fizică, vizibilă cu ochiul liber, lipsa educației transpusă în fapte, vorbe, traiul de zi cu zi se transformă, mai târziu (dar nu prea târziu) în traumă, o traumă care, la pachet cu lipsa oricărei valori umane, naște monștri. Adevărați monștri! Și mai grav e că ei nu au o lume a lor. Ei trăiesc pe lângă noi, sunt oamenii cărora le dăm bună dimineața pe stradă, pe care-i vedem la magazin sau în mijlocul de transport în comun și chiar oamenii pe care-i angajăm sau îi aducem în casele noastre.

Dacă ați fost marcați, traumatizați de cruzimile din ultimele zile transmise în media, de uciderea lui Mario, copilul de 15 ani omorât pentru că avea o stare materială mai bună decât ucigașii lui, nu citiți următoarele comunicate de presă:

Un bărbat din Iași și-a lovit partenera încărcinată cu bocancii în față și a înjunghiat-o până la deces

La data de 26.01.2026, în intervalul orar 11:00 – 13:00, în timp ce se afla pe un teren viran din extravilanul localităţii Scobinţi, jud. Iaşi, împreună cu victima L.M., concubina sa, însărcinată în 3-4 luni (aspect pe care inculpatul îl cunoştea), în urma unui conflict cu aceasta, a agresat-o fizic, prin aceea că a lovit-o de mai multe ori la nivelul feţei, cu bocancii, aplicând lovituri prin şutare, apoi a înjunghiat-o pe aceasta în zona gâtului de 2 ori cu un obiect tăietor înţepător, respectiv un briceag, producându-i două plăgi înjunghiate, una în zona cervical stânga inferior şi una la nivelul latero-cervical stâng, fapt ce a dus la decesul victimei L.M., care s-a datorat insuficienţei cardiocirculatorii acute, consecinţă a hemoragiei determinate de o plagă înjunghiată a gâtului cu interesare vasculară - sursa Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Un bărbat și-a omorât mama strivindu-i capul cu un lemn de foc, apoi i-a abuzat sexual cadavrul

În sarcina inculpatului B.G. s-a reţinut că în noaptea din 26.01.2026, în jurul orei 23:30, inculpatul B.G. a lovit-o puternic, de multiple ori, pe mama sa, victima B.M., cu un lemn de foc, în zona capului, în timp ce aceștia se aflau la locuința comună din sat/com. Butea, jud. Iași, cauzând victimei multiple plăgi cranio faciale delabrante cu distrucție extensivă de țesuturi moi și fragmente osoase multiple, ce au condus la decesul acesteia, după care, inculpatul B.G., după ce a conştientizat că victima a decedat, a întreţinut un raport sexual normal cu cadavrul mamei sale, profanând, astfel, cadavrul respectiv- sursa Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Sunt doar două cazuri din Iași, revoltătoare până în măduva oaselor. Dar gândiți-vă că sunt două cazuri trecute la ”și altele”, pe care nu le vedeți. Două cazuri în două zile, care se întâmplă să fi ajuns la Parchet și, ulterior, informația să fie transmisă către presă. Asta se întâmplă în România reală, România pe care avem pretenția să o apărăm prin legi pretențioase care să protejeze femeile în fața bărbaților violenți. Pe cele două femei ucise și pe copilul care abia prindea viață în uterul mamei lui nu le-a protejat nicio promisiune că va fi mai bine. Să nu uităm că săptămâna aceasta o femeie de 35 de ani a fost ucisă pe stradă în bătaie de soțul său, acel soț care în trecut primise ordin de restricție. Sau că o alta trebuie să stea în spital 40 de zile, după ce a fost bătută de soț din cauza geloziei. Așa scrie în ancheta procurorilor. Din cauza geloziei! Sărăcia, aceea în care sunt ținuți acei mulți români ce primesc bani de la stat pentru că se complac în ea, duce la lipsa de educație și lipsa de educație duce la cruzime. Nu excludem cruzimea la oamenii educați, dar nu o vedem, la nivel social, atât de des. Putem măcar să încercăm să educăm, ca stat, nu în sensul să le oferim cultură, teatru și științe generale, ci în sens primar, de bază. Desigur, ar dura zeci de ani să ne scoatem din mizeria în care pare că ne afundăm și mai rău social - asta dincolo de orașele emancipate, importante, etc- dar dacă tot așteptăm de zeci de ani să fim mai bine, de ce să mai așteptăm încă atât, să fie și mai rău?