Scrisoare deschisă către premierul Ilie Bolojan privind politicile în domeniul drogurilor - apel public

O scrisoare deschisă adresată Prim-ministrului României, semnată de 15 organizații și specialiști, atrage atenția asupra necesității unor politici publice mai eficiente în domeniul drogurilor.

Scrisoare către premierul Ilie Bolojan

"Domnule Prim-ministru,

De mai bine de un an, în România se discută intens despre consumul de droguri numai după diferite evenimente tragice (accidente rutiere, violenţă domestică, bullying). În acest interval, spațiul public a fost dominat de propuneri legislative axate pe înăsprirea pedepselor, în paralel cu schimbări instituționale majore în domeniu. Fosta Agenție Națională Antidrog a fost desființată, iar o nouă Agenție Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA) a fost înființată, direct în subordinea Guvernului.

Anul 2025 a fost un an de tranziție. Cu toate acestea, până în prezent, noua Agenție nu a reușit să pună în aplicare strategiile naționale asumate de România în domeniul drogurilor și al adicțiilor și nici să asigure finanțarea serviciilor de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. Mai mult, la finalul anului trecut, conducerea ANPCDDA a rămas la nivel de interimat, iar în acest moment, discuțiile publice indică posibilitatea unei noi numiri exclusiv pe criterii politice, fără a ține cont de cunoștințele sau expertiza pe care le are persoana numită.

În lipsa unei conduceri stabile și a unei echipe de specialiști, capacitatea instituției de a răspunde eficient unei problematici complexe este serios afectată. În acest context, vă solicităm ca problematica consumului de droguri să fie tratată ca o prioritate de către guvern, fiind o urgenţă de sănătate publică, o urgență socială și de educaţie, şi nu exclusiv ca o chestiune de ordine publică. Considerăm esențial ca în structura Agenției să fie numiți specialiști cu experiență relevantă și ca strategiile naționale în domeniu, asumate inclusiv la nivelul Uniunii Europene, să fie aplicate în mod concret.

Experiența arată că înăsprirea pedepselor nu reduce consumul de droguri. Dimpotrivă, astfel de măsuri cresc riscurile pentru persoanele consumatoare, pentru comunități şi pentru sistemul public de sănătate. Această realitate este amplificată și de faptul că avem o lipsă acută de servicii psiho-medico-sociale accesibile şi funcționale.

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) lucrează de peste 30 de ani în prevenire și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, în contact direct cu persoane afectate și comunități vulnerabile. Din această experiență, știm că politicile eficiente sunt cele construite pe continuitate, expertiză și acces real la servicii, nu pe măsuri punitive aplicate în absența unui sistem de sprijin funcțional.

Vă adresăm acest apel pentru a sublinia necesitatea unei abordări responsabile, bazate pe dovezi și pe realitățile din teren. Investiția constantă în servicii de prevenire, reducere a riscurilor și sprijin psiho-medico-social este esențială pentru protejarea sănătății publice și pentru reducerea costurilor sociale pe termen lung", se arată în scrisoare.

Semnatari:

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS)

Sens Pozitiv

Asociaţia SEXUL vs. BARZA

ECPI – Centrul Euroregional pentru Inițiative Publice

Romanian Harm Reduction Network (RHRN)

Clinica Atelier PSY

Asociaţia Zi de BINE

Fundaţia PARADA - Samusocial

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA)

Vlad Zaha, criminolog

Asociația ACCEPT

Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS)

Asociația Eu sunt! Tu?

MozaiQ LGBT

Romanian Angel Appeal

