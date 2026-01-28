€ 5.0961
Subcategorii în Stiri

DCNews Stiri De ce rezistă mai mult alimentele ambalate în atmosferă protejată. Explicația Mihaelei Bilic
Data publicării: 21:22 28 Ian 2026

De ce rezistă mai mult alimentele ambalate în atmosferă protejată. Explicația Mihaelei Bilic
Autor: Darius Mureșan

alimente supermarket Sursa foto: Freepik, @rawpixel.com

Alimentele ambalate în atmosferă protejată rezistă mai mult și păstrează calitățile fără a fi nevoie de conservanți.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a vorbit despre ambalarea în atmosferă protejată (MAP) și a explicat cum azotul, oxigenul, dioxidul de carbon sau argonul pot prelungi termenul de valabilitate al alimentelor, pot încetini degradarea și pot proteja proprietățile lor, fără folosirea conservanților.

„Ce înseamnă “ambalat în atmosferă protejată”?

Azotul, oxigenul, dioxidul de carbon sau argonul sunt gaze capabile să creeze o atmosferă protectoare care încetinește degradarea alimentelor și optimizează conservarea lor. Gazul are capacitatea de a prelungi perioada de valabilitate, reduce risipa alimentară și protejează proprietățile organoleptice ale unui produs.

Ambalarea în atmosferă modificată sau MAP (Modified Atmosphere Packaging) înseamnă eliminarea aerului din interiorul ambalajului prin înlocuirea lui cu un gaz sau amestec de gaze, operațiune care are scopul de a prelungi termenul de valabilitate al produselor fără a fi nevoie de conservanți”, a scris Mihaela Bilic

VEZI ȘI: Brioșe cu ciocolată și sfeclă roșie: Rețeta simplă și delicioasă pe care o vei iubi

Ambalarea în atmosferă protejată prelungește termenul de valabilitate al alimentelor

„MAP este metodă de păstrare care se aplică unei game largi de alimente, de la carne și pește până la legume.

Azot pentru chipsuri și cafea

Azotul este un gaz inert, nu interacționează și nu este absorbit de produs. Are funcție de umplere și protecție, este folosit pentru a elimina oxigenul care rămâne în ambalaj în timpul împachetării. Se utilizează pentru chipsuri sau cafea boabe.

Oxigen pentru carne și salate

Oxigenul este folosit la ambalarea cărnii sau peștelui cu scopul de a păstra aspectul optim- previne sau întârzie degradarea mioglobinei, care dă o culoare gri neplăcută. În concentrații mai mici se folosește pentru legume sau plante cu fructe verzi, cum ar fi salatele în pungă.

Dioxid de carbon pentru paste și pește

Folosirea CO2 întârzie proliferarea bacteriilor sau ciupercilor. Este solubil în apă și grăsimi, deci necesită o dozare precisă ca să evităm schimbarea gustului prin acidificarea produsului. Amestecat cu azot, este folosit la conservarea pastelor, cărnii și peștelui, unde are o funcție bacteriostatică”, a scris Mihaela Bilic. 

VEZI ȘI: Cheesecake pufos din doar trei ingrediente: Rețeta simplă pe care o vei iubi

Prelungirea termenului de valabilitate fără conservanți

Azotul, oxigenul, dioxidul de carbon și argonul ajută la păstrarea alimentelor, previn degradarea și alterarea, prelungesc termenul de valabilitate și reduc risipa alimentară.

„Azotul, oxigenul, dioxidul de carbon sau argonul blochează sau reduc degradarea enzimatică și biochimică a produselor și previn alterarea generată de microorganisme patogene. Prin prelungirea perioadei de timp în care produsul își păstrează caracteristicile (aromă, culoare, consistență, valoare nutritivă, standarde de siguranță pentru sănătate și igienă) crește și perioada în care aceasta rămâne la raft. O acțiune în numele sustenabilității, pentru a evita risipa inutilă de alimente. Totul cu aer!”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

