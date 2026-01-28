€ 5.0961
DCNews Stiri FBI a descins la un birou electoral din Georgia. Acțiunea ar putea fi legată de alegerile din 2020, câștigate la limită de Biden în acel stat
Data publicării: 23:13 28 Ian 2026

FBI a descins la un birou electoral din Georgia. Acțiunea ar putea fi legată de alegerile din 2020, câștigate la limită de Biden în acel stat
Autor: Ioan-Radu Gava

fbi Foto: Agerpres

Agenții FBI a efectuat o percheziție la biroul electoral din comitatul Fulton, în afara orașului Atlanta.

FBI a confirmat într-un comunicat că a executat o „acțiune de aplicare a legii autorizată de instanță”, dar nu a clarificat dacă acțiunea este legată de alegerile din 2020. Luna trecută, Departamentul de Justiție a anunțat că dă în judecată comitatul Fulton pentru înregistrări legate de alegerile din 2020, potrivit npr.

Președintele Trump a pierdut la limită cursa prezidențială din Georgia din 2020, cu puțin sub 12.000 de voturi, și a vorbit în repetate rânduri cu privire la problemele din acel stat în timpul alegerilor.

În plângerea sa împotriva comitatului Fulton, Departamentul de Justiție a citat eforturile depuse de Consiliul Electoral al Statului Georgia pentru a obține materiale electorale din 2020 de la comitat.

Pe 30 octombrie 2025, se arată în plângere, procurorul general al SUA a trimis o scrisoare către Consiliul de Înregistrare și Alegeri din comitatul Fulton, „solicitând «toate înregistrările aflate în posesia dumneavoastră, ca răspuns la citația recentă emisă biroului dumneavoastră de către Consiliul Electoral de Stat».”

Un judecător din comitatul Fulton a respins cererea comitatului de a bloca această citație.

Săptămâna trecută, în timp ce vorbea la Forumul Economic Mondial din Elveția, Trump a declarat că „oamenii vor fi în curând urmăriți penal pentru ceea ce au făcut” în ceea ce privește alegerile din 2020.

fbi
georgia
sua
