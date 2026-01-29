Sediu nou pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița

"Investiția depășește 43.000.000 lei și cuprinde clădirea (construcție și dotări), plus amenajările exterioare: parcare și alei pietonale.

Noul sediu, cu o suprafață utilă de aproximativ 2.500 mp, va fi construit în vecinătatea Dâmboviţa Arena și va oferi condiții moderne pentru desfășurarea serviciilor în domeniul social și educațional. Totodată, va asigura acces rapid și eficient pentru persoanele aflate în dificultate.

Facem tot ce ne stă în putință pentru a răspunde cât mai bine nevoilor comunității!", a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.