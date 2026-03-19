Comerțul mondial stagnează în 2026: Războiul din Iran ar putea prelungi tendința

Creşterea comerţului mondial cu mărfuri va încetini semnificativ la 1,9% anul acesta, de la 4,6% anul trecut, şi s-ar putea reduce chiar mai mult, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă să majoreze preţurile la energie şi perturbă transportul global, se arată într-un raport publicat joi de Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC), transmit DPA şi Reuters.

În 2025, creşterea comerţului legată de inteligenţa artificială (AI) şi majorarea exporturilor de mărfuri către SUA în anticiparea taxelor vamale a dus la o performanţă peste aşteptări a comerţului. Deşi comerţul mondial a rămas rezilient, previziunile sunt sub presiune în urma extinderii războiului din Iran, a afirmat directorul general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Dacă preţurile ţiţeiului şi gazelor naturale lichefiate (GNL) rămân ridicate anul acesta, în urma conflictului, creşterea comerţului mondial cu mărfuri ar putea încetini la 1,4%, susţin economiştii OMC.

O blocadă prelungită a Strâmtorii Ormuz de către Iran

O blocadă prelungită a Strâmtorii Ormuz de către Iran ar afecta importurile de îngrăşăminte şi recoltele unor ţări ca India, Thailanda, Brazilia, şi ar spori riscurile la adresa securităţii alimentare. Preţurile ridicate la energie ar putea şterge 0,5 puncte procentuale din creşterea comerţului mondial cu mărfuri, cele mai afectate fiind Asia şi Europa, avertizează OMC.

Şi creşterea comerţului cu servicii ar putea încetini la 4,1% anul acesta, faţă de un nivel previzionat anterior de 4,8%, în urma perturbării comerţului maritim şi a celui aerian. Anul trecut, creşterea comerţului cu servicii a fost de 5,3%.

"Perspectivele încă s-ar putea îmbunătăţi dacă conflictul se încheie rapid şi boom-ul cheltuielilor AI să continue", se arată în comunicatul OMC, conform Agerpres.

