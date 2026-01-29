€ 5.0961
DCNews Stiri Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, premiat pentru promovarea educației financiare și coordonarea proiectului Economic@BNR
Data publicării: 14:11 29 Ian 2026

Cosmin Marinescu, viceguvernatorul BNR, premiat pentru promovarea educației financiare și coordonarea proiectului Economic@BNR
Autor: Gabriela Ungureanu

anca dragu cosmin marinescu Cosmin Marinescu și Anca Dragu, în cadrul Galei „Împreună protejăm România”, 27 ianuarie 2026

Viceguvernatorul BNR, Cosmin Marinescu, a fost distins cu un premiu de excelență în cadrul Galei „Împreună protejăm România”, pentru contribuțiile sale la dezvoltarea financiară în România.

Economistul Cosmin Marinescu a fost distins cu un premiu de excelență în cadrul Galei „Împreună protejăm România”, pentru inițierea și coordonarea proiectului Economic@BNR, dar și pentru contribuția sa la promovarea educației financiare.

„Mă onorează premiul primit în debutul Galei 'Împreună protejăm România', în calitate de inițiator și coordonator al proiectului Economic@BNR, dar și pentru acțiunile de promovare a educației financiare, inițiative rezultate din convingerea că o societate corect informată și bine educată financiar este o societate capabilă să prospere sustenabil”, a declarat viceguvernator al Băncii Naționale a României.

Înmânarea premiului a fost făcută de către Anca Dragu, Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, prilej cu care Cosmin Marinescu a adresat invitaților un scurt mesaj de mulțumire.

„Împreună protejăm România”

„Împreună protejăm România”

Cosmin Marinescu și Anca Dragu, în cadrul Galei „Împreună protejăm România”

Marinescu a felicitat organizatorii și partenerii evenimentului: Grupul MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României.

Cosmin Marinescu: „Protejarea țării se bazează pe instituții și autorități, pe valori și principii”

„În primul rând, doresc să transmit felicitări organizatorilor pentru determinarea și consecvența prin care animă, an de an, organizarea Galei „Împreună protejăm România”, având în minte tot mai clar ideea că protejarea țării se bazează pe instituții și autorități, pe valori și principii și, în egală măsură, pe competență în toate domeniile de activitate.

În al doilea rând, doresc să vă mulțumesc pentru acest premiu, și pentru includerea proiectului Economic@BNR între soluțiile și ideile care contribuie la schimbări pozitive în societatea românească. Distincția primită astăzi mă onorează, în calitate de coordonator al proiectului Economic@BNR, pe care l-am inițiat în cadrul Băncii Naționale a României din dorința de a contribui la creșterea calității politicilor publice în România.

Proiectul premiat în această seară reprezintă materializarea unor idei care au început să prindă contur încă din perioada în care am activat în calitate de Consilier Prezidențial, atunci când am încurajat și susținut mai multe inițiative de promovare a educației financiare.

Mulți dintre dumneavoastră probabil cunoașteți sau ați participat direct la Forumul educației financiare, inițiat în anul 2022 și desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Acesta este contextul în care, atunci – de la Administrația Prezidențială și astăzi – de la Banca Națională a României, susținem importanța educației financiare, pentru a beneficia cu toții prin alegeri responsabile la nivelul cetățenilor și o bună guvernare la nivelul administrației.

Proiectul Economic@BNR, care a ocazionat premiul de față, a rezultat din convingerea noastră că o societate corect informată și bine educată financiar este o societate capabilă să prospere. Este esențial să înțelegem evoluțiile economice și implicațiile acestora asupra bunăstării oamenilor, ori acestea se bazează tot mai mult pe dobândirea unui mod economic de gândire și pe o educație financiară adecvată.

Am primit numeroase aprecieri cu privire la primul volum al proiectului, studiul intitulat „România Europeană”, analiză prin care am evidențiat parcursul european al țării noastre în cele aproape 2 decenii de la aderare, cu multiple progrese de bunăstare pe care România le-a înregistrat, dar și cu provocări în planul reformelor”, a punctat Cosmin Marinescu.

„Împreună protejăm România”

Cosmin Marinescu și Anca Dragu, în cadrul Galei „Împreună protejăm România”

Marinescu: „Recunoașterea oferită ne motivează să continuăm”

„Proiectul Economic@BNR s-a bucurat, încă din stadiul de concept, de sprijinul colegilor din Consiliul de Administrație al BNR iar rezultatele de până acum sunt rodul muncii specialiștilor Băncii Naționale a României, care s-au implicat cu profesionalism și dedicare. Profit de această ocazie pentru a adresa tuturor, încă o dată, mulțumirile mele.

„Împreună protejăm România”

Premiu de excelență primit de economistul Cosmin Marinescu

Recunoașterea oferită astăzi, prin intermediul acestui premiu, ne motivează să continuăm, cu aceeași responsabilitate și rigoare, în spiritul valorilor care definesc Banca Națională a României, să amplificăm contribuția noastră la schimbarea în bine a României.

În final, doresc să transmit tuturor La mulți ani! și un An Nou mai bun, sperând să punem în aplicare cu toții cât mai multe gânduri axate pe acel unic obiectiv ce face parte zilnic din viețile și din inimile noastre – România! Vă mulțumesc și vă doresc tuturor mult succes în continuare!”, a conchis acesta.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Cosmin Marinescu
bnr
premiu
