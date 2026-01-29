€ 5.0961
DCNews Stiri Reuters: Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO
Data publicării: 19:40 29 Ian 2026

Reuters: Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO
Autor: Ioan-Radu Gava

pete hegseth Foto: Agerpres

Secretarul american al apărării Pete Hegseth ar urma să nu participe la reuniunea miniştrilor apărării din ţările NATO, potrivit Reuters.

Secretarul american al apărării Pete Hegseth nu va participa la reuniunea miniştrilor apărării din statele NATO care va avea loc luna viitoare la Bruxelles, afirmă două surse citate joi de Reuters, citate de Agerpres.

Conform acestor surse, un oficial american şi un diplomat din cadrul NATO, Hegseth va lipsi de la întâlnirea programată pentru 12 februarie la sediul Alianţei. Niciuna dintre surse nu a menţionat motivul acestei absenţe, iar Pentagonul şi NATO nu au comentat imediat relatarea.

Aceasta ar fi a doua oară când un responsabil de rang înalt din Administraţia preşedintelui american Donald Trump nu ia parte la o reuniune a NATO, după ce secretarul de stat Marco Rubio nu a participat în decembrie la întâlnirea miniştrilor de externe din ţările Alianţei.

Până la al doilea mandat al preşedintelui Trump, început în urmă cu un an, era un lucru foarte neobişnuit care vreun responsabil al guvernului SUA să nu participe la vreo întâlnire a omologilor din ţările NATO, mai ales că Statele Unite reprezintă superputerea acestei alianţe şi de asemenea pilonul ei politic.

Dar Administraţia lui Donald Trump a dat clar de înţeles, inclusiv prin versiunea publică a noii strategii de securitate naţională a SUA, că priorităţile militare ale Washingtonului s-au schimbat, ceea ce înseamnă că Europa trebuie să preia responsabilităţi suplimentare pentru propria sa apărare.

Totuşi, Washingtonul a mai transmis că îşi menţine angajamentul faţă de NATO, după ce toate statele membre, cu excepţia Spaniei, au acceptat cererea lui Trump de a-şi creşte treptat cheltuielile de apărare până la 5% din PIB. Dar relaţiile transatlantice au cunoscut recent un moment de tensiune în urma intenţiei manifestate de Trump ca SUA să anexeze Groenlanda.

