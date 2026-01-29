€ 5.0961
DCNews Stiri Moștenitoarea Swarovski va prezenta Eurovision 2026, alături de Michael Ostrowski
Data publicării: 21:04 29 Ian 2026

Moștenitoarea Swarovski va prezenta Eurovision 2026, alături de Michael Ostrowski
Autor: Dana Mihai

Eurovision 2026 Selectia Nationala Eurovision 2026

Victoria Swarovski şi Michael Ostrowski vor prezenta împreună ediţia din acest an a concursului muzical Eurovision.

Victoria Swarovski şi Michael Ostrowski vor prezenta împreună ediţia din acest an a concursului muzical Eurovision, care se va desfăşura în Austria, a anunţat joi televiziunea publică din această ţară (ORF), informează DPA.

Cea de-a 70-a ediţie a îndrăgitei competiţii muzicale va avea loc la Viena în luna mai. Treizeci şi cinci de ţări urmează să participe, însă Spania, Islanda, Irlanda, Slovenia şi Ţările de Jos au anunţat că vor boicota concursul din cauza participării Israelului, o ţară aspru criticată pentru războiului declanşat în Fâşia Gaza.

Citește și: Eurovision 2026. Trăistariu va participa. „Am rămas mască atunci când am auzit ce fac artiștii români”

Viena va găzdui cea mai amplă competiţie muzicală din lume pentru a treia oară, după ce a găzduit concursul în anii 1967 şi 2015.

Aproximativ 170 de milioane de persoane din lumea întreagă au urmărit ediţia din 2025 a concursului Eurovision, care a fost organizată la Basel, în Elveţia.

Cine sunt prezentatorii Eurovision 2026

Prezentatoarea TV Victoria Swarovski - moştenitoarea unui imperiu de afaceri în industria modei, cristalelor şi bijuteriilor - a prezentat timp de mai mulţi ani versiunea germană a concursului televizat de dans "Let's Dance", iar Michael Ostrowski este un actor care a jucat în mai multe filme, precum "The Uncle".

Ei vor prezenta în total nouă spectacole live - marea finală pe 16 mai, cele două semifinale - pe 12 mai şi 14 mai - şi câte două pre-show-uri pentru fiecare dintre aceste date, care vor servi drept repetiţii şi criterii de evaluare din partea juriului.

"Mă simt cu adevărat onorată", a declarat Victoria Swarovski în prima conferinţă de presă susţinută de cei doi viitori prezentatori ai concursului Eurovision 2026.

