O universitate din Ivy League va oferi școlarizare gratuită familiilor cu venituri sub 200.000 de dolari

Potrivit universității, studenții provenind din peste 80% dintre gospodăriile din SUA ar fi acum eligibili pentru școlarizare gratuită.

Universitatea din New Haven, Connecticut, va acoperi, de asemenea, costul total al studiilor, inclusiv cazarea, masa și cărțile, pe lângă taxele de școlarizare, pentru studenții proveniți din familii cu venituri mai mici de 100.000 de dolari pe an.

Reacția studenților: „Nu văd de ce nu am putea”

Astfel aproape jumătate din familiile din țară ar putea frecventa facultatea Yale fără niciun cost.

„Cu o instituție care are o dotare de peste 40 de miliarde de dolari, nu văd de ce nu am putea avea politici solide de ajutor financiar”, a declarat Micah Draper, student din promoția 2028, pentru Yale Daily News, conform Daily Mail.

Schimbarea va intra în vigoare începând din toamna viitoare, ca parte a anului academic 2026-27.

Draper a spus că liderii studenților au petrecut ultimul an pledând pentru opțiuni de școlarizare gratuită pentru familiile din clasa mijlocie și mijlocie-superioară.

Cu toate acestea, el a cerut școlii să facă mai mult și să reintroducă două burse de vară care fuseseră anterior eliminate.

Cât costă, în prezent, un an de studii la Yale

În total, costul total al frecventării Universității Yale pentru un student la licență se ridică în prezent la aproximativ 98.000 de dolari.

Taxele de școlarizare reprezintă cea mai mare parte a costurilor, în valoare de 72.500 de dolari, la care se adaugă o taxă suplimentară de 185 de dolari pentru activitățile studențești.

Cazarea și masa adaugă încă 21.600 de dolari, în timp ce cărțile, materialele de curs și cheltuielile personale sunt estimate la 3.700 de dolari.

Poziția oficială a conducerii Yale

Reprezentanții Yale au prezentat această schimbare ca o „investiție importantă în accesibilitate” pentru universitate.

„Prin acest anunț, reiterăm și consolidăm angajamentul Yale de a se asigura că costurile nu vor constitui niciodată o barieră între studenții promițători și educația oferită de Yale College”, a declarat Jeremiah Quinlan, decanul responsabil cu admiterea studenților la licență și ajutorul financiar.

Limitele ajutorului financiar: nu toți sunt tratați la fel

Cu toate acestea, oferta de ajutor financiar a Universității Yale pare să se limiteze la familiile cu „active tipice”.

„Dacă aveți un portofoliu de active supradimensionat, chiar dacă aveți un nivel de venit care se încadrează în una dintre aceste zone, s-ar putea să primiți o ofertă de ajutor financiar diferită”, a declarat Quinlan pentru Wall Street Journal.

Câți studenți beneficiază deja de sprijin financiar

În prezent, există 6.740 de studenți la Yale, potrivit universității.

Peste 1.000 dintre aceștia frecventează în prezent școala Ivy League fără să plătească taxe de școlarizare, în timp ce 56% din totalul studenților sunt eligibili pentru ajutor financiar în funcție de necesități.

Directorul departamentului de ajutor financiar pentru studenți de la Yale, Kari DiFonzo, a declarat că faptul că a fost „un student de primă generație, cu venituri reduse” l-a ajutat să înțeleagă cât de „copleșitoare” poate fi gestionarea ajutorului economic din partea universităților.

„Determinarea capacității specifice a unei familii de a contribui la educația universitară poate fi complicată, dar aceste noi politici vor facilita înțelegerea rapidă a costurilor de către mai multe familii”, a adăugat el.

Familiile cu venituri sub 150.000 de dolari „nu au fost obligate să plătească taxe de școlarizare pentru educația studenților” anul trecut, potrivit universității.

Această schimbare a modificat pragul de stres pentru familii cu 50.000 de dolari.

Yale urmează trendul marilor universități americane

Măsura luată de instituția Ivy League vine în urma altor școli de top din Statele Unite, care și-au modificat programele de ajutor financiar pentru a oferi un sprijin mai mare familiilor din clasa de mijloc.

Universitatea Harvard a declarat, de asemenea, că studenții din familii cu venituri anuale sub 100.000 de dolari vor putea studia gratuit începând cu acest an universitar.

La fel ca în cazul Universității Yale, taxele de școlarizare pentru studenții de la Harvard au fost, de asemenea, eliminate pentru cei cu venituri de 200.000 de dolari sau mai puțin.

Institutul de Tehnologie din Massachusetts oferă, încă de anul trecut, educație gratuită pentru studenții cu venituri familiale sub 200.000 de dolari.

Fondul de dotare al Yale era evaluat la 44,1 miliarde de dolari în iunie anul trecut, potrivit universității. Acest lucru o face una dintre cele mai bogate școli din SUA.

Toamna trecută, Yale College a început să adauge 100 de studenți pe an la cursurile sale de licență, ca o măsură de încurajare a înscrierilor.