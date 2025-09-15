Data publicării:

EXCLUSIV  De la elevă din Galați la studentă în America: Povestea Juliei Boca și cum îți poți îndeplini visul de a studia în Ivy League

Odată cu începerea noului an universitar în Statele Unite, la DCNEWS a fost invitată Julia Boca, tânăra originară din Galați care a reușit să transforme propriul parcurs educațional într-o misiune prin care ajută anual mii de elevi români să-și îndeplinească visul de a fi acceptați la universități de top din lume.

Absolventă a Wellesley College, Julia a pus bazele Julia Boca Academy, instituție care a devenit rapid lider în domeniul consilierii educaționale, cu rezultate spectaculoase: admiterea elevilor la Harvard, Princeton, MIT, Stanford, Yale sau Columbia și burse ce depășesc 20 de milioane de dolari.


Primele visuri și influența familiei

Julia Boca mărturisește că dorința de a studia în SUA a prins contur încă din copilărie, inspirată de filmele americane și încurajată de părinți, care i-au repetat mereu că „nu există un viitor în România”. Deși acum privește cu un strop de nostalgie și regret presiunea de a avea „o singură opțiune”, tânăra spune că exemplul surorii sale mai mari, deja studentă în SUA, i-a oferit un ghid de parcurs în liceu.

„Nu există un viitor în România”, mi-au spus părinții mei, cel puțin acum vreo 20 de ani când deja începeam să discutăm despre viitorul meu, chiar dacă aveam doar vreo 6-7 ani. Ceea ce mi se pare un pic ciudat acum, dar mereu am avut ideea că trebuie să plec din România. Nu exista ideea să rămân la facultate în România. Niciodată nu am avut această idee în liceu și sunt chiar un pic tristă acum că mă uit în trecut pentru că mi se părea că mi s-a dat doar o singură opțiune și dacă nu reușeam să fac opțiunea aia să devină o realitate, aș fi crezut că sunt un eșec, dar nu este adevărat.

Eu am o soră mai mare care a plecat la facultate în SUA când eu eram clasa a IX-a și mi-a lăsat un ghid pe care îl făcuse de mână cu lucrurile pe care trebuie eu să le fac în liceu ca să ajung la facultate în America și am urmărit ghidul respectiv, practic tot liceul. Am încercat să mă implic în cât mai multe activități extrașcolare. Eu sunt originară din Galați și la momentul respectiv, în 2016-2017, nu pot să zic că activitățile extrașcolare erau populare ca în Capitală probabil”, povestește tânăra.

Admiterea la Wellesley College

În clasa a XII-a, Julia a aplicat prin programul Early Decision la Wellesley College, singura universitate vizată. Emoțiile au fost uriașe, însă rezultatul a fost peste așteptări: acceptare și o bursă de 68.000 de dolari.

„Am aplicat la facultate în America, undeva în toamnă, și am primit răspunsul pozitiv de la Wellesley College în decembrie 2017, unde am primit și o bursă de 68.000 de dolari ca să merg să studiez în America. M-am trezit la două dimineața, pentru că decizia venea la șapte seara, la ora Americii, și părinții mei dormeau, știau că trebuie să vină decizia respectivă. Și mă tot gândeam, în caz că este un refuz, cum o să dau eu ochii cu părinții mei a doua zi să le spun că nu am intrat la facultate în America, mai ales că era singura facultate la care aplicasem, era Early Decision.

Există acest plan de admitere în America, unde poți să aplici pentru prima facultate la una singura și dacă ești acceptat la facultatea respectivă și ți se dau toți banii de care ai nevoie, tu trebuie să mergi. Se numește UN Binding Agreement, adică semnezi un contract cu ei, că dacă îndeplinești acești factori, trebuie să te duci la facultatea respectivă. Sunt șansele de acceptare un pic mai mari aici și de aceea mulți elevi care au nevoie de ajutor financiar, aplică pe planul respectiv. Și de aia mi-am primit și decizia atât de devreme, comparativ cu restul deciziilor care ar fi venit în martie.

Deci, Wellesley era singura facultate la care am aplicat. Am deschis e-mail-ul și mi-aduc aminte, eram sub pătură. Mi-era foarte frică, de absolut tot. Era întuneric și am văzut confeti. Pentru că sora mea era deja la facultate în America, știam că este trează și i-am dat mesaj atunci că am intrat la Wellesley și era foarte, foarte fericită pentru mine. A doua zi dimineață am vrut totuși să le fac o surpriză părinților mei și am coborât și am încercat să pretind că sunt foarte supărată. Iar părinții mei nu prea știu să vorbească engleză așa că le-am arătat e-mail-ul pe care l-am primit și a durat ceva până s-au prins că este un e-mail de confirmare. Și au fost foarte fericiți amândoi, mai ales pe partea financiară, pentru că nu ne permiteam costul unei facultăți în America. Acum sunt 100.000 de dolari pe an. Deci a crescut cu aproape 30.000 de dolari pe an facultatea în America din cauza inflației”, detaliază aceasta.

Obstacole și lecții din procesul de admitere

Drumul spre SUA nu a fost lipsit de obstacole. Julia a încercat sprijinul unei firme de consiliere, dar experiența s-a dovedit dezamăgitoare.

„Pe lângă îndrumările pe care le-am avut de la sora mea, am angajat mai multe persoane să mă ajute, pentru că nici eu nu eram foarte convinsă de ce trebuie să fac pentru a intra la o facultate în America. Este un proces extraordinar de dificil. Pentru eseuri le-am rugat pe doamna de română și doamna de engleză să mă ajute cu ele și stăteam după ore în cancelarie și încercam toate să înțelegem ce se cere de la un eseu din America. Nu știu cum am reușit să înțelegem acest lucru, având în vedere că toate trei eram pe lângă subiect, dar am reușit până la urmă. Iar inițial, părinții mei au semnat un contract cu o firmă de consiliere din București.

La momentul respectiv, consilierea nu era neapărat populară. În România existau câteva astfel firme și am primit o recomandare la care să merg. Mie îmi place să cred că de aici a început cariera mea, pentru că am fost la această firmă de consiliere și am stat doar o lună. Am fost complet dezamăgită de tot ce s-a întâmplat și am rămas cu un gust amar până în ziua de astăzi. Consilierul tău trebuia să te ajute, să te susțină, să știe răspunsurile la întrebările pe care le ai. Eu nu primeam răspunsuri, mesajele mele nu erau deschise, părinții mei deja plătiseră banii. Mi se părea că am fost păcăliți și am decis că o să mă ocup eu singură de acest proces. Dar cu multă determinare să descifrez acest proces singură pe internet, am reușit până la urmă să îmi dau seama de ce este nevoie”.

Această experiență i-a deschis ochii și i-a oferit direcția pentru viitor.


Julia Boca Academy - un proiect care schimbă destine

După absolvirea în 2022 și întoarcerea în România în timpul pandemiei, Julia a realizat că piața de consiliere educațională nu evoluase prea mult și continua să ofere aceleași servicii costisitoare și limitate. Așa a apărut Julia Boca Academy, în 2023.

„Când m-am întors în timpul pandemiei înapoi în România, am realizat că aceleași firme de consiliere care existau când eram eu în liceu, sunt în continuare pe piață și sunt singurele opțiuni, doar că cer și mai mulți bani. Și atunci mi s-a prins un beculeț în cap și m-am apucat eu singură de la zero de ideea asta. Și cam de la asta a pornit Julia Boca Academy”, concluzionează tânăra. 

În mai puțin de un an, academia a devenit lider în domeniu, cu rezultate impresionante: elevi admiși la universități din Ivy League și nu numai, burse și ajutoare financiare care depășesc 20 de milioane de dolari, dar mai ales speranță pentru generații întregi de elevi români.

Video 

Youtube video image

