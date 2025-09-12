Urmărește emisiunea live


EXCLUSIV  Julia Boca, mentorul elevilor români: Drumul spre universitățile de top din SUA

Odată cu începerea noului an universitar în Statele Unite, sâmbătă - 13 septembrie, ora 14:00, la DCNEWS o avem invitată pe Julia Boca, tânăra care ajută, an de an, mii de elevi români să-și împlinească visul de a fi acceptați la cele mai prestigioase universități din lume.

Julia Boca a studiat neuroștiințe, psihologie și engleză la Wellesley College, promoția 2022. În 2023 aceasta a înființat Julia Boca Academy, care, în mai puțin de un an, a devenit lider în domeniu, acumulând cele mai multe rezultate excepționale într-un singur ciclu de admitere. Elevii săi au fost acceptați la universități de top precum Harvard, Princeton, MIT, Stanford, Duke, Yale, Columbia, Universitatea Pennsylvaniei și multe altele, obținând peste 20 de milioane de dolari în burse și ajutor financiar.

În cadrul emisiunii, Julia va vorbi și despre experiența sa personală care a inspira-o să scrie cartea sa, (A Study on) Romanian Grief in America, un jurnal atât despre reușite, cât și despre eșecuri, momente de fericire, dar mai ales despre dorul de casă și singurătate. De asemenea, Julia va explica în detaliu procesul de admitere la facultățile din America și va răspunde la întrebările elevilor și părinților: trebuie sau nu să se îngrijoreze în urma modificări aduse de Trump în sistemul de admitere. 

Subiecte abordate: 

Cum să fii admis la universități de top din America

Strategii pentru burse și finanțări

Provocările și satisfacțiile pe care le ai ca student în SUA

Experiența inedită a Juliei Boca

Nu ratați această întâlnire cu una dintre cele mai influente tinere din educația internațională! Julia Boca vă va oferi sfaturi valoroase și perspective unice despre succes, dezvoltare personală și viața de student internațional.

Emisiunea va fi transmisă pe platformele online: www.dcnews.ro și www.stiridiaspora.ro, cât și pe Youtube și Facebook. 

