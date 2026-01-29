"Din păcate copiii sunt excluși de către colegi, tot din acest motiv că nu se simt înțelești de către colegi și în momentul în care colegii observă aceste crize de țipă, de trântit, de ridicat, își pun un semn de întrebare.

Rolul profesorilor în medierea relațiilor dintre copii

Eu nu vreau să interacționez cu tine pentru că tu ai niște comportamente agresive care mie nu-mi plac și atunci este important această interacțiune cu colegii să fie, în primul rând, mediată de cadrul didactic.

Eu recomand copiilor pe care îi am în coordonare, părinților, le recomand să discute deschiși cu ceilalți părinți, să le spună părinților care este nevoia copilului să spună întreg procesul pentru că nu este o rușine să ne exprimăm nevoia, să ne exprimăm diagnosticul copilului nostru pentru că astfel ceilalți părinți știu și când copilul vine acasă și spune Mihai a țipat și a deranjat ora, părintele poate să discute cu propriul copil și să-i explice că Mihai are nevoie de ajutor.

Uite, tu în momentul în care ești în pauză și îl vezi agitat, poți să-i spui hai să batem palma sau hai să mergem împreună la bai să ne spălăm pe mâini și atunci îl ajută pe copil să interacționeze și cu ceilalți copii.

De la respingere la izolare emoțională

Pentru un copil cu autism, interacțiunea socială este cea mai grea arie de dezvoltare. În cadrul terapiei, noi avem anumite programe pe care le punem în planul de intervenție ca să dezvoltăm această interacțiune socială, însă copiii neurotipici au reacții diferite, sunt imprevizibili și chiar dacă copilul se duce și știe că trebuie să salute, un copil poate întoarce spatele și atunci copilul se blochează, copilul cu autism se blochează și nu mai știe ce să facă. Chiar dacă în terapie am lucrat tot felul de scenarii, însă un copil neurotipic se retrage și atunci în mintea lui spune eu sunt de vină.

Mai bine nu mai interacționez pentru că este ceva la mine, ceva greșit. Și apare izolarea și ulterior, când devin preadolescenți și adolescenți, ansietatea și depresia", a explicat Ana Bogdan, psihoterapeut cognitiv comportamental și consultant în analiză comportamentală aplicată.