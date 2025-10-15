Alexandra Epure, profesoară de pian, a vorbit despre modul în care studiul pianului contribuie la dezvoltarea atenției și a motricității fine la copiii cu autism.

„Cum se dezvoltă atenția unui copil cu autism atunci când începe să învețe pianul? Ai observat cumva progrese și în afara lecțiilor, la școală, acasă?", a întrebat redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc.

„Da. Și atenția, pentru că în momentul în care cânți la pian se folosesc ambele emisfere cerebrale, folosești și dreapta și stânga în același timp. Se mai dezvoltă și motricitatea fină. Noi, la pian, pe lângă ceea ce facem la clapă, mai facem și teorie muzicală. Evident, fără teorie nu se poate învăța pian. Și ce facem? Facem note muzicale. Am observat copilași care, atunci când veneau, nu puteau să țină creionul. Realmente nu puteau să-l țină, și acum reușesc să facă notele muzicale pe portativul ăla minuscul. Adică, rău, clar nu face și, da, îți dezvoltă atenția.

Gândește-te că tu cânți cu dreapta și stânga, trebuie să te uiți pe partitură, trebuie să corelezi cu nota care este pe clapă, dacă ai și pedală, mai folosești și piciorul. Se dezvoltă foarte mult atenția distributivă", a spus Alexandra Epure.

Ce se schimbă în comportamentul copiilor

Alexandra Epure a observat efecte benefice la copiii cu autism care studiază pianul. Potrivit acesteia, după câteva ședințe, aceștia devin mai liniștiți, mai atenți și mai răbdători.

„Se vorbește din ce în ce mai mult despre terapie prin muzică. Tu o practici zi de zi, fără să o numești astfel. Ce ai observat că se schimbă în comportamentul acestor copii după câteva luni de lucru?", a întrebat Loredana Iriciuc.

„Eu nu o numesc terapie. Într-adevăr există meloterapie, terapia prin muzică, dar acolo, din câte știu, se face altceva. Adică se folosesc diferite instrumente muzicale - pian, orgă, clopoței, xilofon, tot felul de instrumente muzicale - ca acel copil să audă mai multe sunete și să vadă ce anume deranjează, pentru că pe copiii cu autism îi deranjează anumite sunete.

Ce am observat eu? Sunt mai liniștiți după ce vin câteva ședințe la pian, au mai multă răbdare, au mai multă atenție. Dacă sunt copii cu un comportament mai agitat, nu încep pentru 50 de minute, încep pentru jumătate de oră, până se obișnuiește copilul.

Pentru fiecare copilaș, încerci să te pliezi după el. Ce ai aplicat la un copil, nu merge să aplici și la următorul, și atunci încerci să te pliezi după el, să ai răbdare, să vezi dacă îi place, dacă începe să-i placă, să vină de drag, să vezi dacă poate să stea mai mult.

De asta spun că noi progresăm la 50 de minute, dacă are un comportament mai agitat sau nu îi place să stea mai mult de 30 de minute la o activitate sau mai dăm pauze. Și ii văd că vin cu drag", a spus Alexandra Epure la emisiunea Părinți Prezenți, de pe DC News și ParintisiPitici.ro.

