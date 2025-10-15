€ 5.0879
|
$ 4.4034
|
 
Data publicării: 08:11 15 Oct 2025

EXCLUSIV Alexandra Epure, o profesoară de pian care schimbă vieți: Lecțiile care aduc armonie copiilor cu autism
Autor: Elena Aurel

copil cantand la pian Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Studiul pianului poate fi mai mult decât o lecție de muzică pentru copiii cu autism - poate fi un exercițiu pentru atenție, răbdare și motricitate fină.

Alexandra Epure, profesoară de pian, a vorbit despre modul în care studiul pianului contribuie la dezvoltarea atenției și a motricității fine la copiii cu autism. 

„Cum se dezvoltă atenția unui copil cu autism atunci când începe să învețe pianul? Ai observat cumva progrese și în afara lecțiilor, la școală, acasă?", a întrebat redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc.

„Da. Și atenția, pentru că în momentul în care cânți la pian se folosesc ambele emisfere cerebrale, folosești și dreapta și stânga în același timp. Se mai dezvoltă și motricitatea fină. Noi, la pian, pe lângă ceea ce facem la clapă, mai facem și teorie muzicală. Evident, fără teorie nu se poate învăța pian. Și ce facem? Facem note muzicale. Am observat copilași care, atunci când veneau, nu puteau să țină creionul. Realmente nu puteau să-l țină, și acum reușesc să facă notele muzicale pe portativul ăla minuscul. Adică, rău, clar nu face și, da, îți dezvoltă atenția.

Gândește-te că tu cânți cu dreapta și stânga, trebuie să te uiți pe partitură, trebuie să corelezi cu nota care este pe clapă, dacă ai și pedală, mai folosești și piciorul. Se dezvoltă foarte mult atenția distributivă", a spus Alexandra Epure.

 

Ce se schimbă în comportamentul copiilor

Alexandra Epure a observat efecte benefice la copiii cu autism care studiază pianul. Potrivit acesteia, după câteva ședințe, aceștia devin mai liniștiți, mai atenți și mai răbdători. 

„Se vorbește din ce în ce mai mult despre terapie prin muzică. Tu o practici zi de zi, fără să o numești astfel. Ce ai observat că se schimbă în comportamentul acestor copii după câteva luni de lucru?", a întrebat Loredana Iriciuc.

„Eu nu o numesc terapie. Într-adevăr există meloterapie, terapia prin muzică, dar acolo, din câte știu, se face altceva. Adică se folosesc diferite instrumente muzicale - pian, orgă, clopoței, xilofon, tot felul de instrumente muzicale - ca acel copil să audă mai multe sunete și să vadă ce anume deranjează, pentru că pe copiii cu autism îi deranjează anumite sunete.

Ce am observat eu? Sunt mai liniștiți după ce vin câteva ședințe la pian, au mai multă răbdare, au mai multă atenție. Dacă sunt copii cu un comportament mai agitat, nu încep pentru 50 de minute, încep pentru jumătate de oră, până se obișnuiește copilul.

Pentru fiecare copilaș, încerci să te pliezi după el. Ce ai aplicat la un copil, nu merge să aplici și la următorul, și atunci încerci să te pliezi după el, să ai răbdare, să vezi dacă îi place, dacă începe să-i placă, să vină de drag, să vezi dacă poate să stea mai mult.

De asta spun că noi progresăm la 50 de minute, dacă are un comportament mai agitat sau nu îi place să stea mai mult de 30 de minute la o activitate sau mai dăm pauze. Și ii văd că vin cu drag", a spus Alexandra Epure la emisiunea Părinți Prezenți, de pe DC News și ParintisiPitici.ro. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Alexandra Epure
autism
pian
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Adevăratul motiv pentru care România are un procent mare de elevi analfabeți funcțional. Analiza Laviniei Betea / video
Publicat acum 22 minute
Ce înseamnă „Insurrection Act”. I-ar oferi lui Trump puteri speciale pentru a desfășura armata în orice stat
Publicat acum 25 minute
Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka (WTA)
Publicat acum 47 minute
Toți românii pot merge gratuit la doctor! Ministerul Sănătății oferă controale și analize fără asigurare
Publicat acum 1 ora si 0 minute
Paradoxul Serbiei: De ce reușește să aibă performanță în sport, în comparație cu România / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 14 ore si 42 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close