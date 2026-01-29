Nicușor Dan, mesaj pentru niște primari: Probabil că o să-i supăr

Întrebat ce părere are despre impozitele locale, impozitele pe proprietate, casă, mașină și teren și dacă este exagerată sau necesară majorarea de la începutul anului, Nicușor Dan a răspuns că majoritatea impozitelor locale și pe proprietate au fost rezultatul unei analize făcute la nivel guvernamental pentru reducerea deficitului bugetar.

„A fost o analiză. Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt decise la nivel de guvern-parlament. A fost o analiză pe deficit: Cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit. O parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, o altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”, a spus Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori

Nicușor Dan: Probabil că o să supăr niște primari

Întrebat dacă este de părere că primarii sunt îndreptățiți să se teamă că o mare parte din banii aceștia se vor duce la bugetul național, președintele Nicușor Dan a răspuns că în contextul reducerii deficitului bugetar, nu este rezonabil ca primarii să ceară mai mulți bani decât înainte.

„Cunosc foarte bine situația din calitate de fost primar al Capitalei. Sigur, ești primar, ai promis niște lucruri în campanie, vrei să faci ceea ce crezi tu că e bine pentru comunitatea ta, însă eu cred că - și aici probabil că o să supăr niște primari - în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025.

Ori, noi avem o discuție pe cota din impozit pe venit și o discuție pe taxe și impozite locale care sunt majorate între 50-70%.

Așa cred eu că este corect: Sau o parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit astfel încât, în momentul în care tu tai din toate părțile, să nu fim în situația ca în anumite zone, autorități locale, să dai mai mult.

Deși, bineînțeles, e justificat ca ei să vrea să facă lucruri. De aia i-au ales oamenii, să rezolve diferite probleme ale comunității, dar ăsta este un echilibru”, a spus Nicușor Dan la Digi 24.



