€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, mesaj pentru niște primari: Probabil că o să-i supăr
Data actualizării: 22:53 29 Ian 2026 | Data publicării: 21:39 29 Ian 2026

Nicușor Dan, mesaj pentru niște primari: Probabil că o să-i supăr
Autor: Elena Aurel

nicusor dan presedintele romaniei Președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la Digi 24 unde a vorbit despre majorarea impozitelor locale și a transmis un mesaj primarilor din țară.

Întrebat ce părere are despre impozitele locale, impozitele pe proprietate, casă, mașină și teren și dacă este exagerată sau necesară majorarea de la începutul anului, Nicușor Dan a răspuns că majoritatea impozitelor locale și pe proprietate au fost rezultatul unei analize făcute la nivel guvernamental pentru reducerea deficitului bugetar. 

„A fost o analiză. Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt decise la nivel de guvern-parlament. A fost o analiză pe deficit: Cum facem ca din anumite taxe să reducem acest deficit. O parte importantă din deficit s-a redus prin TVA, o altă parte s-a redus prin majorare de taxe pe proprietate sau locale”, a spus Nicușor Dan.

VEZI ȘI: Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori

Nicușor Dan: Probabil că o să supăr niște primari 

Întrebat dacă este de părere că primarii sunt îndreptățiți să se teamă că o mare parte din banii aceștia se vor duce la bugetul național, președintele Nicușor Dan a răspuns că în contextul reducerii deficitului bugetar, nu este rezonabil ca primarii să ceară mai mulți bani decât înainte. 

„Cunosc foarte bine situația din calitate de fost primar al Capitalei. Sigur, ești primar, ai promis niște lucruri în campanie, vrei să faci ceea ce crezi tu că e bine pentru comunitatea ta, însă eu cred că - și aici probabil că o să supăr niște primari - în condițiile în care pe deficit toată lumea a strâns cureaua, nu e rezonabil să ceri să ai mai mult decât ai avut în 2025.

Ori, noi avem o discuție pe cota din impozit pe venit și o discuție pe taxe și impozite locale care sunt majorate între 50-70%.

Așa cred eu că este corect: Sau o parte din aceste impozite colectate local vin la bugetul de stat sau există o mică diminuare a cotei din impozitul pe venit astfel încât, în momentul în care tu tai din toate părțile, să nu fim în situația ca în anumite zone, autorități locale, să dai mai mult.

Deși, bineînțeles, e justificat ca ei să vrea să facă lucruri. De aia i-au ales oamenii, să rezolve diferite probleme ale comunității, dar ăsta este un echilibru”, a spus Nicușor Dan la Digi 24.


 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
primari
crestere taxe si impozite
deficit bugetar
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 31 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 34 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 35 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Lady Gaga a ales creațiile designerului român Diana Caramaci pentru concertele sale din Japonia
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 39 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close