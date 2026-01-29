Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori

Invitat joi seară la Digi 24, Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat de jurnalistul Cosmin Prelipceanu de cazul lui Mario, tânărul din județul Timiș ucis de alți doi copii, de 13, respectiv 15 ani.

„Cum vă simțiți că în comunitatea asta, niște adolescenți au plănuit și l-au asasinat pe un prieten de-al lor de la școală?“, a întrebat jurnalistul.

„Este ceva absolut regretabil, însă, dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă! Dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Una e chestiunea drogurilor, iar a doua este lipsa de apartenență la o comunitate, lipsa de contact firesc între generații. Pentru fiecare dintre aceste probleme, trebuie să avem un răspuns cât mai adecvat. Până la acest moment s-au făcut niște pași, dar pe chestiunea consumului de droguri nu putem să spunem că avem o strategie și niște obiective. Nu suntem în situația asta“, a spus Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI - Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”

„Acolo, în Timiș, oamenii sunt tulburați rău de tot, pentru că tânărul de 13 ani a revenit în comunitate. Am văzut niște scene de nu am crezut că în secolul XXI se pot întâmpla în România, mă refer la felul în care l-au căutat ca să-l linșeze. Unde e problema, pentru că eu îi înțeleg și pe acei oameni, pentru care acest copil e considerat criminal?“, a întrebat Cosmin Prelipceanu, adăugând că „legal, e nevinovat până când primește sentința definitivă“.

„Este un caz izolat la vârsta asta. Nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Există o dezbatere privind vârsta pentru răspunderea penală, dar o să-i las pe specialiști să se pronunțe. Statul Român trebuie să ia niște măsuri provizorii astfel încât să fie sigur că acest copil nu afectează alți oameni. Și aici suntem așa și așa. Statul Român face niște progrese în a proteja provizoriu victima, dar și aici e mult de optimizat“, a răspuns Nicușor Dan.