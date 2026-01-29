€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori
Data actualizării: 08:00 30 Ian 2026 | Data publicării: 21:32 29 Ian 2026

Nicușor Dan, prima reacție după uciderea lui Mario de către doi prieteni minori
Autor: Ioan-Radu Gava

Nicușor Dan Președintele Nicușor Dan. FOTO: Agerpres

Nicușor Dan, președintele României, a oferit o primă reacție, după crima îngrozitoare din județul Timiș.

Invitat joi seară la Digi 24, Nicușor Dan, președintele României, a fost întrebat de jurnalistul Cosmin Prelipceanu de cazul lui Mario, tânărul din județul Timiș ucis de alți doi copii, de 13, respectiv 15 ani.

„Cum vă simțiți că în comunitatea asta, niște adolescenți au plănuit și l-au asasinat pe un prieten de-al lor de la școală?“, a întrebat jurnalistul.

„Este ceva absolut regretabil, însă, dacă punem în context, vedem că România nu e singulară. Este un fenomen care se întâmplă! Dacă punem și mai mult în context, vedem că sunt două probleme generale care atacă tinerii de această vârstă. Una e chestiunea drogurilor, iar a doua este lipsa de apartenență la o comunitate, lipsa de contact firesc între generații. Pentru fiecare dintre aceste probleme, trebuie să avem un răspuns cât mai adecvat. Până la acest moment s-au făcut niște pași, dar pe chestiunea consumului de droguri nu putem să spunem că avem o strategie și niște obiective. Nu suntem în situația asta“, a spus Nicușor Dan.

CITEȘTE ȘI               -              Nicușor Dan, în doliu. „Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”

„Acolo, în Timiș, oamenii sunt tulburați rău de tot, pentru că tânărul de 13 ani a revenit în comunitate. Am văzut niște scene de nu am crezut că în secolul XXI se pot întâmpla în România, mă refer la felul în care l-au căutat ca să-l linșeze. Unde e problema, pentru că eu îi înțeleg și pe acei oameni, pentru care acest copil e considerat criminal?“, a întrebat Cosmin Prelipceanu, adăugând că „legal, e nevinovat până când primește sentința definitivă“.

Este un caz izolat la vârsta asta. Nu avem un fenomen pentru categoria asta de vârstă. Există o dezbatere privind vârsta pentru răspunderea penală, dar o să-i las pe specialiști să se pronunțe. Statul Român trebuie să ia niște măsuri provizorii astfel încât să fie sigur că acest copil nu afectează alți oameni. Și aici suntem așa și așa. Statul Român face niște progrese în a proteja provizoriu victima, dar și aici e mult de optimizat“, a răspuns Nicușor Dan.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
mario berinde
mario berinde
legea mario
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 23 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 32 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 35 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
Publicat acum 36 minute
ONU se află în prag de colaps financiar, avertizează Antonio Guterres
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 40 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close