DCNews Stiri Reforma judiciară din Serbia, promulgată în ciuda criticilor Comisiei Europene
Data publicării: 18:27 30 Ian 2026

Reforma judiciară din Serbia, promulgată în ciuda criticilor Comisiei Europene
Autor: Elena Aurel

judecator-instanta_07851900 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Președintele Serbiei a semnat o reformă judiciară controversată care ar îndepărta Serbia de UE și ar slăbi independența justiţiei.

Preşedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a semnat vineri controversata reformă judiciară care, potrivit Comisiei Europene, îndepărtează Serbia de aderarea la Uniunea Europeană şi care, potrivit opoziţiei, reprezintă un regres grav pentru democraţie, întărind controlul politic asupra justiţiei, relatează EFE şi Agerpres. 

Astfel, au intrat în vigoare modificările legislative aprobate de majoritatea parlamentară a partidului naţionalist al preşedintelui Vucic, SNS, care, potrivit asociaţiilor profesionale de judecători şi procurori, ONG-urilor de apărare a democraţiei şi opoziţiei, pun sub controlul direct al puterii politice ultimele focare de independenţă ale justiţiei din Serbia.

Comisia Europeană a cerut miercuri Belgradului să îşi revizuiască decizia "în cel mai scurt timp posibil" şi să armonizeze legislaţia cu standardele europene.

Executivul european a estimat că reforma "subminează independenţa justiţiei, precum şi autonomia şi funcţionarea parchetului" şi subliniază că a fost adoptată într-un mod "foarte pripit şi puţin transparent".

VEZI ȘI: Amenințare dură a Iranului, după ce UE a desemnat Gardienii Revoluției drept „organizație teroristă“

Critici la adresa reformei judiciare din Serbia

Colegiul Suprem al Procuraturii (VST) din Serbia avertizase deja în această lună că atât conţinutul modificărilor, cât şi procedura lor de adoptare, fără consultare prealabilă cu instituţiile competente sau verificarea conformităţii lor cu standardele UE, reprezintă "un precedent negativ şi un recul major".

Vineri, ministrul justiţiei, Nenad Vujic, a depus de asemenea o plângere împotriva preşedintelui VST, Branko Stamenkovic, pentru presupusa infracţiune de "muncă iresponsabilă".

Printre reformele cele mai criticate se numără cea referitoare la Parchetul pentru Delicvenţă Organizată (TOK), unul dintre puţinele organe judiciare care până acum rămăsese independent şi care trece sub autoritatea procurorului superior Nenad Stefanovic, considerat un apropiat al preşedintelui de Vucic, ceea ce a stârnit temeri privind pierderea autonomiei.

În plus, reducerea la jumătate a numărului de judecători ai TOK îi va încetini activitatea, inclusiv investigaţia deschisă anul trecut pentru acuzaţii grave de corupţie legate de reconstrucţia gării din Novi Sad, unde 16 persoane şi-au pierdut viaţa pe 1 noiembrie 2024, când o copertină s-a prăbuşit, tragedie care a declanşat un val masiv de proteste antiguvernamentale.

Preşedintele Vucic, care a numit în mod repetat în ultimele luni TOK "o bandă de infractori", avea la dispoziţie şapte zile pentru a semna sau respinge aceste amendamente controversate.

VEZI ȘI: Eșecul total al NATO: Mark Rutte, avertizat de un fost înalt oficial european să renunțe la atitudinea lingușitoare față de Trump

