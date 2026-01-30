Două substanțe interzise și alcool, găsite în sângele șoferului care a provocat accidentul din Timiș

Şoferul microbuzului în care se aflau suporterii greci, implicat în tragicul accident rutier din Timiş și soldat cu șapte morţi şi trei răniţi, a consumat cocaină, cannabis şi alcool, potrivit anchetatorilor.

„Cocktail” de substanțe găsit în trupul șoferului

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

De asemenea, la locul accidentului au fost găsite şi alte pliculeţe cu substanţe susceptibile de a fi psihoactive, însă rezultatele în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

Doi dintre cei trei supravieţuitorii accidentului au fost transportați, joi, 29 ianuarie, la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre aceștia va rămâne internat în spital, în timp ce altul va merge acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Trupurile celor șapte suporteri decedați în accident au fost repatriate tot joi, cu un avion militar.

Accident cumplit în Timiș

Amintim că accidentul rutier care s-a produs marți, 27 ianuarie, pe DN6, în apropierea localității Lugojel, Timiș, a dus la moartea a șapte persoane și rănirea altor trei. În accident au fost implicate un autotren și un microbuz de transport persoane.

Microbuzul de transport persoane, înmatriculat în Grecia, a intrat frontal, pe contrasens, într-un TIR, impactul fiind devastator. În mașina cu capacitate de 8+1 persoane se aflau 10 pasageri, toți fani ai echipei grecești PAOK Salonic, care se îndreptau spre Lyon, Franța, pentru un meci din Europa League. Pasagerii care au decedat erau originari din Salonic, Alexandria și Katerini.

