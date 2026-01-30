€ 5.0961
Două substanțe interzise și alcool, găsite în sângele șoferului care a provocat accidentul din Timiș
Data publicării: 08:46 30 Ian 2026

Două substanțe interzise și alcool, găsite în sângele șoferului care a provocat accidentul din Timiș
Autor: Iulia Horovei

accident timis Imagine de pe camera de bord a tirului aflat în spatele mașinii din Grecia/ Momentul impactului. Sursa foto: rețeaua X

Şoferul microbuzului care a provocat tragicul accident rutier din Timiş, soldat cu șapte morţi şi trei răniţi, consumase cocaină, cannabis și alcool.  

Şoferul microbuzului în care se aflau suporterii greci, implicat în tragicul accident rutier din Timiş și soldat cu șapte morţi şi trei răniţi, a consumat cocaină, cannabis şi alcool, potrivit anchetatorilor.

Citește și: Posibila cauză a accidentului din Timiș. Mărturiile unui supraviețuitor, de pe patul de spital

„Cocktail” de substanțe găsit în trupul șoferului

„Dosarul este instrumentat de către organele de cerectare penală din cadrul Poliţiei Municipiului Lugoj, Biroul Rutier, sub supravegherea Procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj. În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârştirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost întocmit un buletin de analiză toxicologică de către IML Timişoara, pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge, în ceea ce priveşte pe conducătorul autovehiculului. Rezultatul acestuia a confirmat prezenţa în sânge a două substenţe psihoactive, respectiv cannabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului”, a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj.

De asemenea, la locul accidentului au fost găsite şi alte pliculeţe cu substanţe susceptibile de a fi psihoactive, însă rezultatele în acest caz nu au sosit rezultatele oficiale ale testelor.

Citește și: EXCLUSIV Accidentul din Timiș, provocat de o defecțiune a sistemului Lane Assist? Titi Aur: E gândit să te protejeze, nu să te omoare!

Doi dintre cei trei supravieţuitorii accidentului au fost transportați, joi, 29 ianuarie, la Salonic, cu un avion medical aparţinând Ministerului grec al Sănătăţii. Unul dintre aceștia va rămâne internat în spital, în timp ce altul va merge acasă. Cel de-al treilea rănit a rămas internat la Timişoara, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală în cursul nopţii de miercuri spre joi.

Trupurile celor șapte suporteri decedați în accident au fost repatriate tot joi, cu un avion militar.

Atenție! Imagini cu impact emoțional!

Accident cumplit în Timiș

Amintim că accidentul rutier care s-a produs marți, 27 ianuarie, pe DN6, în apropierea localității Lugojel, Timiș, a dus la moartea a șapte persoane și rănirea altor trei. În accident au fost implicate un autotren și un microbuz de transport persoane. 

Microbuzul de transport persoane, înmatriculat în Grecia, a intrat frontal, pe contrasens, într-un TIR, impactul fiind devastator. În mașina cu capacitate de 8+1 persoane se aflau 10 pasageri, toți fani ai echipei grecești PAOK Salonic, care se îndreptau spre Lyon, Franța, pentru un meci din Europa League. Pasagerii care au decedat erau originari din Salonic, Alexandria și Katerini.

 Citește și: Avocatul firmei care le-a închiriat maşina suporterilor de la PAOK demontează ipoteza defecțiunii „lane assist”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

timis
accident timis
paok salonic
suporteri fotbal
