DCNews Stiri Șapte persoane au murit după un accident în Timiș/ Autotren, autocisternă, microbuz și autoturism, implicate
Data actualizării: 15:21 27 Ian 2026 | Data publicării: 13:59 27 Ian 2026

Șapte persoane au murit după un accident în Timiș/ Autotren, autocisternă, microbuz și autoturism, implicate
Autor: Irina Constantin

accident timis Accident Lugojel/ ISU Timiș

Un accident îngrozitor s-a produs astăzi, în Lugojel, Timiș. Șapte persoane și-au pierdut viața.

UPDATE 2: Noul bilanț al accidentului indică 7 morți

Una dintre victimele accidentului din Timiș care se afla în stare gravă a murit în drum spre spital, a declarat Raed Arafat, șef DSU, la Digi 24. Astfel, numărul morților în urma acestui accident catastrofal ajunge la șapte.

UPDATE 1: Elena Rădulescu, purtătoare de cuvânt a ISU Timiș a declarat: ”În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe DN6, în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat mai multe forțe și mijloace, printre care o autospecială de intervenție și comandă, una de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple. În accident au fost implicate un autotren, o autocisternă și un microbuz de transport persoane. În urma impactului, din păcate, au rezultat șase persoane decedate, precum și trei persoane rănite, cu multiple traumatisme, care au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ele au fost transportate în stare de conștiență”.

”Rezultatul accidentului este tragic”

Raed Arafat, șef DSU, a precizat: „Una dintre ele (n.r. persoanele rănite) este în stare mai gravă, intubată și ventilată. Celelalte două sunt conștiente. Prezintă traumatisme, au fost duse la spital, pe lângă cele șase decese. Inițial erau anunțate cinci. Cisterna implicată era încărcată cu alcool, dar fără scurgeri, probleme deosebite. Însă, rezultatul accidentului este tragic, din păcate. Era intenția să se trimită elicopterele SMURD de la Arad și Caransebeș, însă condițiile meteo nu au permis acest lucru”. 

UPDATE: Polițiștii din Timiș au precizat că primele verificări arată că un bărbat a condus un microbuz dinspre municipiul Caransebeş înspre Lugoj, iar, la un moment dat, ar fi intrat într-o depăşire. În încercarea de a reveni pe banda sa a acroşat o cisternă şi ulterior a intrat în coliziune cu un TIR, care se deplasa din sensul opus de circulaţie”, au precizat poliţiştii. În urma impactului, au murit 6 persoane: șoferul microbuzului și cinci pasageri, conform news.ro. Alți trei pasageri sunt răniți.

---

Şase persoane au decedat într-un accident rutier care a avut loc marţi, pe E70, în apropierea localităţii Lugojel, în care au fost implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) şi un autoturism.

Din primele date, până în acest moment au fost identificate şase persoane decedate la faţa locului. Totodată, altor două persoane li se asigură îngrijiri medicale şi vor fi transportate la spital.

”În jurul orei 13:05 am fost solicitați să intervenim la un accident rutier pe E70 în apropierea localității Lugojel. La fața locului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple). În accident sunt implicate un autotren, o autocisternă, un microbuz de transport persoane (8+1) și un autoturism. Din primele date, până în acest moment, au fost identificate 6 persoane decedate la fața locului. Totodată, altor 2 persoane li se asigură îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate în accident este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică” se arată într-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Timiș. 

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD şi un ATPVM (Autospecială de Transport Personal şi Victime Multiple).

