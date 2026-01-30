Schemă tip ”Nordis” în Ilfov: Au fost păcăliți să dea avans pentru apartamente ce nu puteau fi vândute

Așa numita schemă ”Nordis” se repetă în Ilfov, acolo unde mai mulți oameni au plătit avans pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată. Prejudiciul se ridică la 330.000 de euro. Doi suspecți au fost audiați. Ei, reprezentanți ai unei firme imobiliare, convingeau oamenii să cumpere apartamente în complexul din Ilfov prin oferte foarte avantajoase. În primă etapă, convingeau oamenii că nu e cazul să apeleze la notar, pentru a fi costurile mai mici. Victimele au plătit avans de câteva mii de euro (fiecare) ca să-și asigure rezervarea apartamentului. Astfel, actele erau încheiate între părți, fără notar, iar banii erau încasați fără documente care să ateste plata. Doar că respectivele apartamente erau imposibil de vândut. Aveau probleme juridice, fie figurând ca ipotecate, fie erau deja vândute sau promise, prin aceeași metodă, și altora.

”I-am trimis 10.000 de euro, mi-a cerut încă 4.000”

”Mi-a arătat un apartament, numărul 18 parcă, acum doi ani si patru luni. Am făcut un contract, mi-a zis că are niște probleme și că nu se pot vira banii pe firmă și mi-a arătat și o împuternicire. I-am trimis cei 10.000 de euro. A spus că nu sunt gata actele, ne-a tot prelungit, dacă pot să-i mai dau încă 4.000 (de euro), că îmi dă o parcare gratis”, a povestit o persoană pagubită, pentru Digi24.

”Legătura am luat-o din anunțurile pe care le-am găsit pe blocul cartierului, ne-am întâlnit cu dânsul, s-a plătit un avans, termenul de livrare era la jumatatea anului anterior, nu s-a respectat termenul motivând că nu are echipa care să finalizeze apartamentul respectiv și tot amâna, că sunt probleme cu documentele, că urmeaza să iasă CF-ul (certificatul fiscal, n.r.)”, a declarat un alt client păgubit.

Unul dintre clienți a explicat că, după mai multe luni, au făcut un act adițional la contractul semnat inițial, prin care i s-a oferit un alt apartament, primul nefiind finalizat. Astăzi, are patru acte de vânzare cumpărare.

Au fost identificate opt persoane păgubite de cei doi investitori imobiliari, iar prejudiciul se ridică la 330.000 de euro, reprezentând avansul cerut pentru apartamente.