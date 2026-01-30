Stenograme din dosarul avocatei din PNL. Cum se folosea Georgescu de numele lui Bolojan, Ciucu sau Nicușor Dan: “Eu sunt fosta gagică a lui Orban!”

Avocata Adriana Georgescu a fost arestată preventiv joi pentru 30 de zile, după ce a fost prinsă în flagrant luând șpagă de la omul de afaceri Jean Paul Tucan, căruia îi promisese că va intervi într-un dosar. Între timp, apar tot mai multe stenograme din dosar care arată cum fosta membră PNL se lăuda că poate influența conducerea țării și se folosea de numele unor politicieni influenți precum ar fi Ludovic Orban, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan, susținând în mod fals că are putere de influență pe lângă aceștia.

Spre exemplu, folosindu-se de numele lui Ciprian Ciucu, în campania electorală pentru Primăria Generală, cerea bani. Precizăm că nu există date că acei bani solicitați de avocată ar fi ajuns pentru campania electorală. Potrivit stenogramelor, în timpul unei discuții cu Majar Bogdan Cristian, Adriana Georgescu ar fi spus că are nevoie de bani pentru că Ciprian Ciucu nu ar mai avea.

"Ciucu n-are bani deloc, nici de banane, nici de geci"

"Ai și pe dracu să... Vino încoa’! Și spune-i că plec vineri în Italia, unu, doi și vreau să mi-l ajute pe Ciucu neapărat, că n-are bani deloc, nici de banane, nici de geci! Măcar să-mi imprimați niște geci....cu Ciucu, că iese! Îmi iese primar general!", ar fi spus aceasta.

"Vorbește cu Ciucu direct! Bă, Bolojan îi pupă tălpile dacă îl pune pe Ciucu la București. Ascultă-mă! Deci, dacă iese Ciucu și-l ajută Jean, că Jean are bani, de ce să-l pună altu’ mâna pe primarul capitalei? Toată lumea o...și Nicușor îl susține, nu se pune cu președintele. Poa’ să verifice, nu e vrăjeală. Ce dracu? Nu mă țin cu cordășeli, direct cu Ciucu. Mai sunt două săptămâni. N-am nevoie de un leu!", i-a mai spus avocata lui Majar Bogdan Cristian, prin Jean, referindu-se la omul de afaceri din Constanța, Jean Paul Tucan, de la care a primit mită.

"Jean poate să îl pună primar. Știu ce putere are, vorbește direct, negociază dinainte. Și Ilie, Ilie... cred că Ilie, dacă-l ajută, Ilie, dacă Jean acuma îi dă două-trei sute de mii, Ilie o să intre pă...neinteligibil.... Da’ io n-am zis sume de bani, mari, nici măcar așa de...să pot să facă el o donație, mică la partid. El, dacă vrea real să se...nu, poate real", mai spune vocata potrivit stenogramelor.

“Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic Orban!”

Și asta nu este tot. Avocata exclusă acum din PNL susținea că este fosta iubită a lui Ludovic Orban, fost premier al României.

"Păi dacă nu vă implicați voi acuma, nu iese. (...) Păi, de ce crezi că sunt lângă tine aicea și te sun? Crezi că mai riscam asta eu? După ce mi-a zis SRI-ul ieri, că mă vizează ăștia că-s omul lui orban și eu nu sunt om. Eu sunt fosta gagică a lui Ludovic, dar nu mai sunt... Crezi că riscam discuția asta cu tine acum?", a zis aceasta potrivit stenogramelor.

În timpul unei alte convorbiri, avocata susține că îl știe pe Jean Paul Tucan de la Ludovic Orban.

"Bună! Uite eram la masă cu Tucan pe care-l știu de 20 de ani de la Ludovic. Și ne întrebam dacă mai întorci p-aicea sau pleci direct", mai spune aceasta.

Cum se folosea avocata de numele lui Bolojan și Nicușor Dan ca să ceară bani

Într-un alt dialog cu investigatorul cu nume de cod Majar Bogdan Cristian avocata a susținut că are acces direct la președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: De noi n-ai mai vorbit nimic, ă?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Ce?

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: De noi. N-ai mai vorbit nimic.

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi, nu! Vorbesc direct cu NICUȘOR, să mă duc la Cotroceni – ce să mai vorbesc!? – și cu BOLOJAN. Ce să mai vorbesc de voi!? Eu nu am la DNA. Oricum, m-a anunțat ieri că schimbă șefu’ serviciilor. Propunerea este unu cu „V”, care e consilier personal, unu cu „V”, nou…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: A’ lu’ NICUȘOR?

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: La SRI. Unu cu „V”. Sau o să fie ABRUDEAN, care e și pe grupuri și care mi-e și amic, e membru PNL. Ori ABRUDEAN, e susținut de BOLOJAN, ori ăsta cu „V”, care e deja la Cotroceni.[…]”.

Într-o altă convorbire, Georgescu susține că i-a scris direct lui Nicușor pe WhatsApp, mințind din nou că se află în permanentă legătură cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan.

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Păi, de-asta, frate, suntem așa!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Lu’ DAN i s-a-nchis dosaru’, i-a dat lipsă de control judiciar și i s-a dat un pic de protecție că i-am scris eu lu’ NICUȘOR, pe față! Mi-am asumat să scriu pe WhatsApp, ceea ce a fost periculos! Pe MANU eu l-am scos cu CRISTI ENE și i-am scris lu’ NICUȘOR… Eu mi-am luat niște măsuri de asigurare, în ziua alegerilor, și i-am trimis și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, o… tabel cu oamenii care au contribuit. Nu sume, da’…

MAJAR BOGDAN CRISTIAN: Da!

GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și lu’ BOLOJAN, și lu’ NICUȘOR, și lu’ BLAGA! A mai fost și MIRCEA TOADER la BLAGA și i-a vorbit și v-a… BLAGA i-a zis lu’ Vasi… lu’ ILIE BOLOJAN! Eu-s… d-aia, totuși, sunt în legătură și… și NICUȘOR, și BOLOJAN, îmi răspund… nu că-mi răspund la mesaje… Dacă acționez în vreun fel… Uite, i-am blocat lu’ unu numirea de secretar de …[neinteligibil]… Acum a numit-o. L-a blocat. […] ”.

Georgescu s-a folosit și de numele lui Dragoș Sprînceană, milionar din partidul lui Donald Trump





Avocata s-a folosit la un moment dat și de numele lui Dragoș Sprînceană, promovat în cercurile politice drept „emisarul special” al Guvernului pentru relația cu Administrația Trump. Georgescu a susținut în mai multe discuții, că Sprînceană are un „ascendent” total asupra ministrului Transporturilor („Cătălin”), afirmând că demnitarul ar „sta drepți” în fața acestuia.

Precizăm că milionarul Dragoș Sprînceană a emigrat în 2002 în SUA și este membru al Partidului Republican, din care face parte și președintele Donald Trump.