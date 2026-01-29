Reacția PNL la acuzația primarului liberal din Cavnic că ”Guvernul Bolojan a luat bani” din bugetul orașului

Primarul PNL din Cavnic, județul Maramureș, Vladimir Petruț, a criticat des măsurile de austeritate luate de premierul Ilie Bolojan. Printre altele, el a acuzat, în mai multe rânduri, că Guvernul ar fi retras fondurile orașului Cavnic.

”Niciodată Guvernul nu lua banii, ci dădea”

”Nemulțumirile mele sunt cele ale tuturor primarilor din România. Ceea ce se face, se face fără cap, fără a fi gândit. Nu putem să facem totul în grabă. Trebuie să discutăm, să găsim soluții. Să vii tu să iei banii din bugetele locale, fără să dai nicio explicație. Finanțele să ia banii. Cămătarii luau banii pe vremuri. Niciodată Guvernul nu lua banii, ci dădea.

Am ajuns să ne ia banii, să ne blocheze proiecte cu finanțare, să pierdem proiecte. Am ajuns să dăm oameni afară, după ce i-am pregătit. În orașele mici greu se găsesc oameni profesioniști. Guvernul ar trebui să facă verificări, să găsească primarii care nu își fac treaba, să găsească primăriile care nu dau randament. Nu poți să ne pui pe toți în aceeași găleată, să vii să ne jignești toată ziua pe toți”, a declarat Vladimir Petruț, într-o intervenție la postul B1 TV.

În acest context, PNL Maramureș a reacționat, printr-un comunicat, la adresa afirmațiilor făcute de primarul Vladimir Petruț.

Reacția PNL Maramureș

”În urma declarațiilor făcute de primarul orașului Cavnic, inclusiv în emisiunea din 28 ianuarie de la Antena 3, sunt necesare câteva clarificări esențiale, pentru ca opinia publică să fie corect informată:



1. Guvernul nu a retras fonduri orașului Cavnic. Suma invocată a fost executată de Agenția Națională de Administrare Fiscală din conturile primăriei, ca urmare a existenței unor datorii restante la contribuțiile salariale. Aceasta este o procedură legală, aplicată unitar la nivel național, indiferent de apartenența politică a primarului sau a consiliului local.



2. Primăria Cavnic nu a solicitat eșalonarea datoriilor, deși avea acest drept legal. Din datele disponibile, Primăria Cavnic se află printre foarte puținele unități administrativ-teritoriale aflate în această situație care nu au depus o cerere de eșalonare. În absența unei astfel de solicitări, Agenția Națională de Administrare Fiscală a aplicat procedura de executare silită, conform legii.



3. Afirmația potrivit căreia „Guvernul a luat banii” reprezintă o deformare a realității. Statul a aplicat strict cadrul legal, la fel ca în cazul oricărei instituții sau entități care nu își achită obligațiile fiscale. Nu a existat o decizie politică și nu a fost vorba despre o sancțiune discreționară.



4. Premierul Ilie Bolojan nu a trimis Corpul de Control la Primăria Cavnic. Această informație este neadevărată. Eventuale solicitări de documente au avut loc în urma unor sesizări și prin mecanisme instituționale normale, fără implicarea directă a prim-ministrului”, a transmis PNL Maramureș.

Controverse cu rotativa

Primarul Vladimir Petruț a spus că a participat la o întâlnire cu Ilie Bolojan și mai mulți primari liberali. Ei ar fi fost informați că la rotativa din anul 2027 premierul nu va fi de la PSD, precum e scris în protocolul de coaliție.

”Eram eu și încă vreo 10 primari, în jur mai erau deputați, senatori…Un primar l-a întrebat pe premier dacă merită toate aceste măsuri, mai ales că vine rotativa și PNL nu mai poate pune premier. Bolojan a răspuns: Veți vedea, există un plan, nu va fi premierul de la PSD. Se pare că există un plan, am aflat eu mai târziu, n-a zis Bolojan, dar am aflat că vor să pună un premier tehnocrat, unul din zona USR”, a fost declarația primarului din Cavnic.

În acest context, PNL Maramureș a transmis:

”5. Referitor la întâlnirea cu premierul.

Primarul orașului Cavnic a participat la o discuție alături de alți primari, în cadrul căreia a avut posibilitatea să adreseze întrebări și să ridice probleme. Nu a existat nicio discuție despre vreo „rotativă” sau despre înțelegeri politice informale, așa cum se sugerează ulterior.

Aceste clarificări sunt necesare pentru a separa faptele de interpretări și pentru a asigura o informare corectă a opiniei publice”, a transmis Biroul de presă PNL Maramureș.

