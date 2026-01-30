Panică pe piața laptelui praf. Danone retrage loturi de Aptamil în Germania, după acțiunile luate de Nestle, Lactalis și Vitagermine

Producătorul francez de alimente vrea să diminueze panica ce a fost cauzată de contaminarea cu toxine, începută cu produsele Nestle.

În scrisoarea de pe 26 ianuarie, Danone Deutschland a cerut angrosistului Alliance Healthcare să retragă unele loturi de Aptamil produse între luna mai și august 2025. Scrisoarea a fost publicată de farmacia online Shop Apotheke și subliniază că angrosistul ar avea stocuri reduse sau inexistente, în contextul în care a primit ulterior livrări de produse noi.



Acum o săptămână, Danone a anunțat că retrage anumite loturi de lapte praf pentru sugari de pe piețele vizate, dar nu a specificat ce mărci ori țări sunt afectate, precum nici volumul de produse, Danone a precizat că produsele sale sunt sigure și respectă toate normele de siguranță aplicabile.

Danone nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii joi

Preocupările inițiale despre produs au apărut în luna decembrie, însă s-au intensificat la începutul lunii ianuarie 2026, atunci când Nestle a anunțat că retrage unele loturi de produsepentru sugari, printre care amintim formulele SMA, BEBA și NAN, din cauza unei posibile contaminări cu toxina cereulidă, ce poate provoca greață și vărsături.

Zeci de țări au fost afectate de retragerile de produse și, apoi, s-au extins și la alți producători francezi, Lactalis și Vitagermine, cu posibile pierderi combinate de peste 1 miliard de dolari. Acțiunile Danone au pierdut cu aproximativ 13% în ultimele două săptămâni.

Investigații despre o posibilă legătură între moartea a doi sugari și produsele retrase

Anchetatorii din Franța investighează dacă există o legătură între moartea a doi sugari și produsele retrase de pe piață.

Joi, Oficiul Federal German pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentară a afirmat că anumite loturi de produse Danone au fost retrase. De asemenea, au menționat că o retragere oficială poate fi făcută doar atunci când se știe că produsele au ajuns la consumatori.



Retragerile subliniază felul în care un singur ingredient compromis se poate răspândi în sectorul strict reglementat al alimentației sugarilor, declanșând acțiuni rapide ale autorităților de reglementare și provocând panică rapidă pe piață.

Toxina Cereulida, detectată

Cereulida, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, a fost găsită într-un ingredient provenit de la un furnizor. Ministerul Agriculturii din Franța a afirmat că produsul provine din China, iar Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Irlanda a afirmat că cereulida a fost detectată în uleiul de acid arahidonic made în China.

De asemenea, producătorul francez de alimente şi băuturi Vitagermine a transmis că retrage loturi de lapte praf formula Optima 1 pentru sugari, ca măsură de precauţie.

În România, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis oficial, la începutul anului 2026, retragerea de pe piață a unor loturi de formule de lapte praf pentru sugari produse de Nestle.