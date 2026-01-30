€ 5.0961
|
$ 4.2742
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0961
|
$ 4.2742
 
DCNews Stiri Panică pe piața laptelui praf. Danone retrage loturi de Aptamil în Germania, după acțiunile luate de Nestle, Lactalis și Vitagermine
Data publicării: 08:41 30 Ian 2026

Panică pe piața laptelui praf. Danone retrage loturi de Aptamil în Germania, după acțiunile luate de Nestle, Lactalis și Vitagermine
Autor: Andrei Itu

lapte praf pexels Lapte praf - Foto ilustrativ Pexels

Danone a retras cel puțin trei loturi de Aptamil, lapte praf pentru sugari, în Germania, conform unei scrisori adresate unui angrosist.

Producătorul francez de alimente vrea să diminueze panica ce a fost cauzată de contaminarea cu toxine, începută cu produsele Nestle.

În scrisoarea de pe 26 ianuarie, Danone Deutschland a cerut angrosistului Alliance Healthcare să retragă unele loturi de Aptamil produse între luna mai și august 2025. Scrisoarea a fost publicată de farmacia online Shop Apotheke și subliniază că angrosistul ar avea stocuri reduse sau inexistente, în contextul în care a primit ulterior livrări de produse noi.

 
Acum o săptămână, Danone a anunțat că retrage anumite loturi de lapte praf pentru sugari de pe piețele vizate, dar nu a specificat ce mărci ori țări sunt afectate, precum nici volumul de produse, Danone a precizat că produsele sale sunt sigure și respectă toate normele de siguranță aplicabile.

Danone nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii joi

Preocupările inițiale despre produs au apărut în luna decembrie, însă s-au intensificat la începutul lunii ianuarie 2026, atunci când Nestle a anunțat că retrage unele loturi de produsepentru sugari, printre care amintim formulele SMA, BEBA și NAN, din cauza unei posibile contaminări cu toxina cereulidă, ce poate provoca greață și vărsături.

Zeci de țări au fost afectate de retragerile de produse și, apoi, s-au extins și la alți producători francezi, Lactalis și Vitagermine, cu posibile pierderi combinate de peste 1 miliard de dolari. Acțiunile Danone au pierdut cu aproximativ 13% în ultimele două săptămâni.

Investigații despre o posibilă legătură între moartea a doi sugari și produsele retrase

Anchetatorii din Franța investighează dacă există o legătură între moartea a doi sugari și produsele retrase de pe piață.

Joi, Oficiul Federal German pentru Protecția Consumatorilor și Siguranța Alimentară a afirmat că anumite loturi de produse Danone au fost retrase. De asemenea, au menționat că o retragere oficială poate fi făcută doar atunci când se știe că produsele au ajuns la consumatori.

 
Retragerile subliniază felul în care un singur ingredient compromis se poate răspândi în sectorul strict reglementat al alimentației sugarilor, declanșând acțiuni rapide ale autorităților de reglementare și provocând panică rapidă pe piață.

Vezi și - Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine

Toxina Cereulida, detectată 

Cereulida, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, a fost găsită într-un ingredient provenit de la un furnizor. Ministerul Agriculturii din Franța a afirmat că produsul provine din China, iar Autoritatea pentru Siguranța Alimentară din Irlanda a afirmat că cereulida a fost detectată în uleiul de acid arahidonic made în China.

De asemenea, producătorul francez de alimente şi băuturi Vitagermine a transmis că retrage loturi de lapte praf formula Optima 1 pentru sugari, ca măsură de precauţie.

În România, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis oficial, la începutul anului 2026, retragerea de pe piață a unor loturi de formule de lapte praf pentru sugari produse de Nestle.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

aptamil
lapte praf
danone
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Pericolul iminent care pândește România. Avocatul Remus Borza: Noi o să dăm mesaje triumfaliste, că ăștia suntem
Publicat acum 1 minut
Guvernarea fricii: cum reformele rescriu viața oamenilor și decid dacă schimbarea vindecă sau amenință
Publicat acum 24 minute
De ce dăm vina pe energii când, de fapt, fugim de adevăr
Publicat acum 33 minute
Rusia amenință Ucraina cu așa-numitele „arme ale răzbunării“
Publicat acum 36 minute
Moscova respinge orice rol al UE într-o eventuală încetare a focului în Ucraina
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Ian 2026
Milionul de euro și cafeneaua ”de la Ilie Bolojan”. Mihai Morar, reacție după fotografia de la cină cu premierul, rostogolită cu denumirea ”două gunoaie”
Publicat pe 28 Ian 2026
Se schimbă banii în România
Publicat pe 28 Ian 2026
Percheziții la casa medicului Cristian Andrei. Ar fi fost trase mai multe focuri de armă
Publicat acum 5 ore si 41 minute
Românii care primesc 50% reducere la impozit. Decizia luată de Guvern: ce se întâmplă cu cei care au plătit deja
Publicat pe 29 Ian 2026
Rogobete, clarificări privind salariile personalului medical
 
gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

replica a presedintelui frantei potrivita pentru oana toiu Replică a președintelui Franței potrivită pentru Oana Țoiu

de Val Vâlcu

bogdan chirieac romania tace adanc in fata ostilitatii ucrainei Bogdan Chirieac: România tace adânc în fața ostilității Ucrainei

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale
 
x close