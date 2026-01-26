€ 5.0960
Încă o companie retrage loturi de lapte praf pentru sugari de la raft
Data actualizării: 13:14 26 Ian 2026 | Data publicării: 12:10 26 Ian 2026

Încă o companie retrage loturi de lapte praf pentru sugari de la raft
Autor: Iulia Horovei

mama bebelus lapte praf sugar Lapte în biberon. În plan secund, o mamă și bebelușul său. Sursa foto: Freepik

Încă o companie a retras loturi de lapte praf pentru sugari de la comercializare, pe fondul unei situații incerte legate de o posibilă contaminare cu cereulidă.

Producătorul francez de alimente şi băuturi Vitagermine a anunţat, duminică, retragerea unor loturi de lapte praf formula Optima 1 pentru sugari, ca măsură de precauţie, transmite Reuters.

Posibilă contaminare cu cereulidă

Retragerea laptelui praf se datorează posibilei prezenţe a cereulidei, o substanţă bacteriană care poate provoca diaree şi vărsături.

Multiple retrageri de la raft

Şi alte mari companii, inclusiv Danone, Nestle şi Lactalis, au demarat astfel de operaţiuni în ultimele săptămâni. Luni dimineaţă, acţiunile Danone şi Nestle înregistrau scăderi de 2,5% şi, respectiv, de peste 1%.

Babybio, o marcă a grupului Vitagermine, a anunţat pe site-ul său că a retras trei loturi de lapte praf pentru sugari.

„În contextul actual şi după recentele modificări ale recomandărilor autorităţilor, am efectuat noi investigaţii. Rezultatele pe care tocmai le-am primit ne-au determinat să retragem trei loturi de lapte praf pentru sugari - formula Optima 1 pentru nou-născuţi”, a informat compania.

Sectorul lactatelor a fost zdruncinat în ultimele săptămâni de mai multe retrageri de lapte pentru sugari la nivel mondial, din cauza potenţialei prezenţe a cereulidei.

Anchetatorii francezi investighează decesele a doi sugari care ar fi consumat lapte praf retras recent de la comercializare, notează Agerpres.

Citește și: Alertă alimentară în România. Lapte praf pentru bebeluși, retras din magazine

lapte praf
sugari
retragere
franta
vitagermine
