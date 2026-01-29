Zelenski se bazează pe SUA pentru oprirea temporară a atacurilor rusești asupra rețelei energetice

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că se bazează pe Statele Unite pentru a obţine oprirea timp de o săptămână a atacurilor aeriene ruseşti asupra reţelei energetice a Ucrainei, Donald Trump asigurând că liderul de la Kremlin "a acceptat să facă asta", notează AFP.

Mesaj de mulțumire transmis de Zelenski

"Mulţumim Statelor Unite pentru eforturile depuse cu scopul de a pune capăt atacurilor asupra sectorului energetic în acest moment şi sperăm că vor obţine asta", a declarat Zelenski în postarea sa zilnică pe reţelele de socializare.

Trump a afirmat joi că omologul său rus, Vladimir Putin, a fost de acord cu o oprire temporară a atacurilor asupra reţelei electrice ucrainene din cauza valului de frig "extraordinar" aşteptat în următoarele zile.

Citește și: Nicușor Dan, răspuns la întrebarea: Ce face România cu Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump?

Potrivit Centrului hidrometeorologic ucrainean, în perioada 1-3 februarie în Ucraina, "se aşteaptă o vreme foarte rece: temperaturile nocturne sunt aşteptate să scadă între minus 20 şi minus 27 de grade Celsius iar, în unele zone, până la minus 30 de grade Celsius".

Reţeaua energetică ucraineană a fost grav afectată în ultimele luni de o serie de atacuri masive ale Rusiei care au avariat centrale şi transformatoare electrice şi sectorul gazifer din ţară.